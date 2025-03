Napoli, Mathias Olivera è sicurissimo: obiettivi fissati

Mathias Olivera, di fatto, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti.

Dopo il pari rimediato allo Stadio Luigi Penzo domenica scorsa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, di fatto, il Napoli si è allontanato dall’Inter. I partenopei, infatti, hanno adesso tre punti di svantaggio dalla ‘Beneamata’, che ha vinto lo scontro diretto contro l’Atalanta.

Il Napoli, quindi, è chiamato dopo la sosta a battere il Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un annuncio di Mathias Olivera.

Napoli, Mathias Olivera: “Sono stato fuori un mese e mezzo, voglio recuperare il ritmo gara”

Il terzino, esattamente ai microfoni ufficiali dei media uruguaiani, ha parlato della sua condizione fisica:

“Quando sei convocato per la tua Nazionale sei sempre orgoglioso. Sono davvero molto felice di essere qui. Dopo l’infortunio al soleo, di fatto non ho giocato un mese e mezzo. Il mio obiettivo è ora quello di recuperare il ritmo gara e riuscire a fare un’ottima prestazione venerdì prossimo contro l’Argentina”.

Mathias Olivera ha poi concluso il suo intervento:

“Partite come queste mi forniscono una grande emozione. Giocheremo davanti al nostro pubblico e in uno stadio pieno. Speriamo di regalare una gioia a tutti loro”.

