Infortunio Rrahmani, ecco cosa filtra: gli ultimi aggiornamenti

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sulle condizioni fisiche di Rrahmani

Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 0-0 domenica scorsa contro il Venezia. I partenopei hanno disputato un buon primo tempo contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, ma poi nella ripresa non sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Gli azzurri, dunque, hanno adesso tre punti di svantaggio dall’Inter. Quest’ultima, infatti, ha sconfitto 0-2 l’Atalanta nello scontro diretto del Gewiss Stadium. Tuttavia, oltre alla delusione per il solo punto rimediato, il pari di Venezia ha portato con sé anche l’infortunio di Rrahmani.

Napoli, Rrahmani non si è allenato con il Kosovo: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il centrale, infatti, è uscito anzitempo dal match contro i lagunari. Il calciatore ha comunque risposto alla convocazione del Kosovo, ma non si è ancora allenato con il resto dei compagni. A riportarlo sono i media kosovari, i quali hanno ribadito che lo staff sanitario della Nazionale kosovara è a stretto contatto con quello del Napoli.

Amir Rrahmani, quindi, non dovrebbe giocare il prossimo match del Kosovo contro l’Islanda. Il Napoli, dal canto suo, spera che il difensore centrale possa riprendersi il prima possibile da questi problemi fisici.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 14:44 by William Scuotto