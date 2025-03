Infortunio Rrahmani, cosa è successo a Venezia? Ora i tifosi sono in ansia!

Amir Rrahmani è uscito anzitempo durante la sfida contro il Venezia. Ora è importante scoprire le vere condizioni del giocatore azzurro.

Sono giorni molto delicati in casa Napoli. Oltre al pareggio in casa del Venezia, Antonio Conte potrebbe aver subito anche una clamorosa “beffa”. Infatti, durante il match andato in scena allo stadio Pier Luigi Penzo, Amir Rrahmani ha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema muscolare. Si tratterebbe, quindi, di una perdita molto importante in difesa in vista delle ultime “delicatissime” uscite.

Rrahmani, allarmismo o infortunio? La verità sulle sue condizioni

Il Napoli potrebbe essere costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio. Durante la sfida contro il Venezia andata in scena domenica alle ore 12.30, Antonio Conte è stato “costretto” a sostituire Amir Rrahmani a causa di un problema muscolare. Ad oggi, non sono state svelate le condizioni del giocatore, il quale è stato regolarmente convocato dal Kosovo.

Stamane, però, come riportato da “Il Mattino” è stato sottolineato che oggi sarà la giornata decisiva per capire qualcosa in più sull’infortunio del giocatore. Quest’ultimo, potrebbe non scendere in campo nel match contro l’Islanda proprio per recuperare la miglior forma fisica.

Naturalmente, qualora dovesse essere soltanto uno “spavento”, ci sarebbe un grosso sospiro di sollievo in casa Napoli. Infatti, il kosovaro ha già dimostrato di essere un punto di riferimento nella retroguardia partenopea. Quindi, si attendono novità che arriveranno certamente nelle prossime ore.

Difesa Napoli a rischio: quali alternative per Conte? Se l’infortunio di Rrahmani dovesse rivelarsi più serio del previsto, il Napoli si troverebbe in una situazione complicata. La difesa azzurra ha già dovuto adattarsi a diverse assenze quest’anno, ma perdere il kosovaro ora sarebbe un grattacapo non da poco. Juan Jesus, entrato al suo posto contro il Venezia, offre esperienza, ma non la stessa solidità. Il calendario non aiuta: dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà sfide chiave in campionato. Rrahmani, con la sua grinta e il suo senso della posizione, è stato spesso il baluardo che ha tenuto in piedi la retroguardia nei momenti difficili. Pensiamo alla stagione dello Scudetto 2022-2023, quando formava con Kim una coppia d’acciaio: un ricordo che i tifosi custodiscono con il cuore in mano. Ora, l’incognita sul suo recupero tiene tutti sulle spine, ma se fosse solo uno spavento, come sperano in tanti, a Napoli si tirerebbe un grosso sospiro di sollievo. In attesa di notizie ufficiali, una cosa è chiara: Amir Rrahmani non è solo un difensore, ma un simbolo di resistenza per questa squadra. Che si tratti di un piccolo stop o di qualcosa di più serio, il Napoli incrocia le dita.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 10:45 by Giuseppe Ferrara