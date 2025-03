“Nessun alibi”, Spinazzola e Raspadori d’accordo dopo Venezia-Napoli

Venezia Napoli 0-0, Leonardo Spinazzola e Giacomo Raspadori d’accordo nel post partita: “Non ci sono alibi”.

Si è concluso 0-0 il match delle 12:30 tra Venezia e Napoli. Nonostante le diverse occasioni per il Napoli, la grande prestazione del portiere, ex Inter, Radu è stata decisiva ai fini del risultato finale. Sulla partita hanno rilasciato alcune dichiarazioni Leonardo Spinazzola e Giacomo Raspadori. Il primo, intervistato a Dazn, ha analizzato il match, il secondo, in conferenza stampa, ha toccato un argomento in particolare.

Spinazzola: “L’orario? Cambia le abitudini, dobbiamo migliorare”

Sul primo tempo e su ciò che il Napoli avrebbe potuto fare, Spinazzola ha affermato:

“Il primo tempo ci hanno imbucato veramente bene solo una volta, ma abbiamo difeso bene. Potevamo fare due-tre gol, anche da palla inattiva. Dobbiamo migliorare le poche o tante occasioni che creiamo. Un gol dobbiamo farlo, poi cambia tutto”.

Riguardo al tabù delle 12:30, slot orario in cui il Napoli in questa stagione ha sempre fatto fatica a giocare:

“Como e Venezia sono due partite differenti. Oggi è stata una partita equilibrata, tranne negli ultimi minuti, abbiamo gestito bene. Sull’orario, è diverso giocare alle 18:00 o alle 20:45 con le 12:30. Ti cambia delle abitudini, ma questo non deve essere un alibi. Anche il Venezia ha giocato alle 12:30. Devi fare gol, noi da grande squadra dobbiamo fare più gol”.

Raspadori: “Non ci leghiamo agli alibi, peccato per il risultato”

In conferenza stampa è intervenuto Giacomo Raspadori che nel primo tempo ha colpito anche un palo. Il numero 81 ha tenutoa ribadire che il Napoli ha comunque offerto una prestazione discreta ed ha messo in chiaro tutto il proprio rammarico.

Ecco quanto sottolineato dall’ex Sassuolo:

“L’orario delle 12:30 non porta bene al Napoli? Non dobbiamo legarci a questi alibi. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e avremmo dovuto segnare e staremmo commentando una partita diversa. Però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Peccato”.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 15:59 by Carmine Acierno