“Che assurdità!”, che attacco a Conte: l’ha detto davvero

Dopo il pari del suo Napoli contro il Venezia, di fatto, Antonio Conte ha subito un duro attacco.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha visto aumentare a tre punti il proprio distacco dall’Inter. Il tutto è successo grazie al pari dei partenopei a Venezia e al successo della squadra di Simone Inzaghi al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Questo pari rimediato contro i lagunari, soprattutto per la prestazione deludente fornita nel secondo tempo, ha portato con sé tante polemiche in casa Napoli. Proprio su una di queste bisogna registrare un importante attacco allo stesso Antonio Conte.

Sabatini contro Conte: “Assurdità il fatto del campo non bagnato”

A farlo, tramite il podcast ‘Calcio Selvaggio’, è stato il giornalista Sandro Sabatini:

“Una delle assurdità del weekend? Conte che dà la colpa al campo non bagnato. Di Francesco ha risposto ‘ma che ne so!’. Mi fa molto ridere che Conte si preoccuppi dell’acqua a Venezia. Tutta la settimana ha piovuto. Giochi in mezzo alla laguna, su un isolotto”.

Queste parole di Sandro Sabatini, ovviamente, hanno fatto scatenare tantissime polemiche sui vari social. Antonio Conte, di fatto, è stato criticato da più fronti per queste parole sul campo del Penzo non bagnato prima del match. In molti, proprio per questa scusa, l’hanno paragonato a Walter Mazzarri.

Il Napoli di Antonio Conte: un pareggio che pesa contro il Venezia

Ma il Napoli, inutile girarci intorno, sta vivendo ultimamente un momento che definire “da capogiro” sarebbe davvero un puro eufemismo. Il distacco dall’Inter, come detto prima, è salito a tre punti, un gap che si è allargato in una giornata di campionato deludente per i tifosi napoletani. Questi ultimi sono ben consapevoli che la loro squadra del cuore contro il Venezia ha gettato al vento un’occasione clamorosa. La sfida contro i lagunari non è stato certo una passeggiata per il Napoli di Antonio Conte. Dopo un primo tempo in cui la squadra azzurra aveva mostrato sprazzi di qualità con più di qualche occasione creata , di fatto, il crollo nella ripresa ha trasformato una possibile vittoria in un pareggio deludente. La prestazione opaca ha alimentato il malumore tra i sostenitori azzurri che si aspettavano di più da un tecnico del calibro di Conte, noto per la sua capacità di trasformare le squadre in autentiche macchine da guerra. Eppure, a Venezia, il team partenopeo è sembrato lontano da quell’idea di calcio grintoso e organizzato che il mister salentino ha sempre portato con sé.

