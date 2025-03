Calciomercato Napoli, già scelto il primo obiettivo: ha segnato 10 gol in campionato!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Il club azzurro avrebbe già scelto l’obiettivo in vista della prossima stagione.

La stagione non è ancora terminata, ma in casa Napoli si continua a lavorare sul futuro. Ad oggi, gli obiettivi del club azzurro sono molto importanti, motivo per il quale servirà intervenire sul mercato in estate. Le casse del club potrebbero riempirsi ancor più grazie alla cessione di Osimhen, il quale permetterà di reinvestire gli introiti acquisiti. A tal proposito, il DS Manna starebbe sondando diverse piste, nonostante però abbia già scelto il primo obiettivo cruciale.

Cambia l’attacco del Napoli: è Lucca il primo obiettivo

Il Napoli è pronto a pescare dall’Italia per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’affare legato a Marianucci, il DS Manna sarebbe pronto a trattare con un altro club italiano per l’acquisto di un giocatore calciatore. Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese che ha ormai raggiunto la consacrazione definitiva in questa stagione.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’italiano è nel mirino del Napoli che proverà ad acquistarlo durante la prossima sessione di mercato. I friulani, intanto, hanno già stabilito il prezzo del cartellino che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. I rapporti tra i club sono ottimi, motivi per il quale i contatti sono ormai frequenti dalla scorsa estate.

Oltre al profilo sopracitato, però, il Napoli starebbe monitorando anche le prestazioni di Rasmus Højlund. Tale affare, però, sarebbe certamente più complesso a causa degli introiti investiti dal Manchester United per “strappare” il calciatore all’Atalanta (75 milioni di euro).

Perché Lucca è l’uomo giusto per il Napoli? I suoi numeri In casa Napoli, il prescelto per l’attacco è Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che in questa stagione si è consacrato come uno dei talenti più promettenti della Serie A. Alto 2,01 metri, il gigante piemontese sta vivendo un’annata da leccarsi i baffi: 10 gol e 2 assist in 28 presenze. Oltre all’ottimo rendimento, Lucca porta in dote un mix di potenza e tecnica che potrebbe fare la differenza nell’attacco Napoli. Conte, che ama i giocatori versatili e combattivi, vede in lui un profilo ideale per il suo 4-3-3 o 3-5-2. Inoltre, il ragazzo di Moncalieri ha già dimostrato di sapersi adattare al calcio italiano, crescendo partita dopo partita. Non solo Lucca, però. Il mercato Napoli guarda anche oltre confine, motivo per il quale c’è anche il nome di Rasmus Højlund. L’attaccante danese è un pallino di Manna che garantirebbe maggiore esperienza internazionali, ma qui gli ostacoli sono tre: il costo, la concorrenza di altri club e infine l’ingaggio da vero top player.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 12:10 by Giuseppe Ferrara