Addio al Napoli, confermata la cessione a fine stagione: “Per noi è un sogno”

Il Napoli si appresta a mettere a segno l’ennesima cessione importante. Nelle ultime ore, sarebbe stato svelato il futuro di un noto calciatore.

Dopo Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli è pronto a mettere a segno l’ennesima cessione importante. In questa stagione, sono diversi i calciatori che si son resi protagonisti, anche se in realtà a farla da padrone continua ad essere una “vecchia conoscenza”. Non a caso, la società partenopea starebbe lavorando ad una cessione importantissima che permetterebbe al club di incassare importanti introiti da reinvestire sul mercato. A tal proposito, tale “trattativa” sarebbe decollata in vista dei prossimi mesi.

Osimhen, il futuro prende forma: può restare al Galatasaray

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere sulla bocca di tutti. L’attaccante di proprietà del Napoli resta tra i pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, ancor più grazie all’ottima stagione in Turchia. A tal proposito, sono moltissimi i club che starebbe seguendo da molto vicino il nigeriano, anche se va ricordata l’esistenza della clausola rescissoria dal valore di ben 75 milioni di euro.

A chiarire la situazione, ci ha pensato il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu che ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro dell’attaccante. Tali “anticipazioni”, sono arrivate nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede del club turco. Di seguito le sue parole.