Zerbin, la frecciatina dell’agente dopo Venezia-Napoli: messaggio chiaro

Alessio Zerbin ha fatto una grande partita contro il Napoli: arriva la frecciatina in diretta del suo agente.

Il pareggio per 0-0 ottenuto dal Napoli a Venezia ha sicuramente lasciato un pizzico di delusione in casa azzurra. I ragazzi di Conte hanno visto infatti in serata l’allungo dell’Inter in vetta alla classifica a +3 grazie alla loro vittoria in casa dell’Atalanta.

A spiccare nella partita di ieri al Penzo, è stato anche un ex azzurro d’eccezione come Alessio Zerbin. Trasferitosi a gennaio ai lagunari proprio dal Napoli, Zerbin ha messo in mostra un’ottima prestazione, fatta di grinta, corsa e anche qualità.

Zerbin, le parole dell’agente dopo Venezia-Napoli

Proprio della partita di ieri ha parlato ai microfoni di “Stile Tv“, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, l’agente del giocatore Guido Marinelli. Il procuratore ha lasciato anche una picccola frecciatina in merito alla scelta del club azzurro di cederlo. Di seguito le sue parole:

“Sono molto contento della prestazione di Zerbin di ieri. Credo sia stato giusto fare questa l’operazione a gennaio, il ragazzo aveva bisogno di continuità, la sta avendo, mentre il Napoli è una squadra molto forte e probabilmente sì, sente la sua mancanza”.

Nessun rimpianto, comunque, da ambo i lati relativamente a questa scelta:

“Alessio avrebbe potuto dare una piccola mano al Napoli, ma per lui è stata la scelta giusta andare via. E credo anche per il Napoli: avevamo tutti bisogno di vedere cosa poteva fare Zerbin giocando titolare in Serie A e credo abbia dato grandi risposte. Per cui, credo sia stata la scelta giusta per tutte le parti”.

Zerbin torna a Napoli? L’agente tiene la porta aperta

Chiosa finale anche sul futuro del calciatore, il cui prestito prevede l’obbligo di riscatto da parte del Venezia solo in caso di salvezza:

“Zerbin ha un bel contratto lungo con il Napoli per cui a fine stagione vedremo con la società cosa fare. Se poi il Venezia dovesse salvarsi, diventerebbe del Venezia per cui vediamo gli eventi. Chiaramente se dovesse tornare a Napoli sarebbe felicissimo“.

Insomma, le porte ad un ritorno in azzurro non sono affatto chiuse:

“Zerbin voleva giocare e non trovando spazio è stato giusto andare al Venezia dove si sta esprimendo bene. Ha mostrato quello che noi pensavamo potesse mostrare per cui dovesse tornare a Napoli, lo farebbe con una convinzione diversa”.

Insomma, se ne riparlerà a fine stagione. Zerbin si sarà comunque goduto una partita come quella di ieri che potrebbe considerare anche come una piccola rivincita nei confronti del club che a cuor leggero lo ha ceduto a gennaio.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 18:16 by Felice Leopoldo Luongo