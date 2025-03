Calciomercato Napoli, retroscena in diretta su Conte: altro che addio, c’è già una scelta relativa al calciomercatod della prossima estate.

Con la pausa per le nazionali di metà marzo si chiude la seconda parte di stagione e ci si prepara a quella finale. Nonostante il calo dell’ultimo mese e mezzo, il Napoli finora ha seminato bene e spera ancora di raccogliere più di quello che dice oggi la classifica.

Intanto, come per ogni club, questo periodo di pausa offre la possibilità di concentrarsi anche sulle future mosse di calciomercato. Gli azzurri non sembrano affatto colti alla sprovvista e avrebbero già una lunga lista di profili con i quali rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, nove nomi sul taccuino di Conte e Manna

A discapito delle voci che vorrebbero Conte lontano da Napoli a fine stagione, ha spiegato Valter De Maggio in diretta a “Radio Goal” su “Radio Kiss Kiss Napoli”, gli azzurri starebbero già pensando a nove nomi su cui lavorare per rinforzare l’organico della prossima stagione.

Di seguito le sue parole:

“Sento dire varie cose, ma a me risulta che la società, insieme a Conte, stanno già preparando la prossima stagione. Ci sono già nove nomi sul taccuino di Manna e si deciderà insieme a Conte quali calciatori prendere. Tra questi nove c’è Solet dell’Udinese, avviati i contatti con l’Udinese”.

Calciomercato Napoli, da Paixao a Solet: nove nomi per Conte

Non solo Marianucci per la difesa. Il 25enne Solet è un obiettivo concreto del Napoli, che deve però fare i conti con la folta concorrenza. Intanto, per l’attacco il profilo più attenzionato è Igor Paixao, esterno brasiliano classe 2000 ora al Feyenoord. Per il giocatore sarebbero già stati avviati i primi contatti con gli olandesi.

Il Napoli sembra quindi in fermento con continue riunioni tra i vertici societari. Marianucci, Solet e Paixao sono solo i nomi più caldi del momento. L’obiettivo sarà quello di affidare a Conte una rosa più ampia di quella attuale e capace di fronteggiare tre competizioni in contemporanea.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 15:48 by Felice Leopoldo Luongo