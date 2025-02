Politano simulava, su Angelino è rigore: scoppia la polemica contro gli arbitri

Napoli calcio – Ultimissime, scoppia la polemica contro gli arbitri per il rigore concesso in Venezia-Roma su Angelino: tirato in ballo anche Politano.

La ventiquattresima giornata di campionato è piuttosto complicata per i direttori di gara. Dopo i dubbi sul rigore non concesso al Como per il fallo di mani di Gatti, a seguito delle polemiche in Empoli-Milan per cartellini rossi estratti tra vizi di regolamento e errori di valutazione, scoppia una nuova polemica per un tiro dal dischetto assegnato alla Roma. Ecco le ultimissime sul Napoli ce sul campionato di calcio di Serie A.

Venezia-Roma continua sulla falsa riga delle altre gare della 24a giornata. Un disastro. I lagunari lamentano un rigore per un fallo di mani di Mancini in area di rigore, non sanzionato per “troppa vicinanza all’azione”. Restano forti i dubbi, visto che il braccio del difensore giallorosso impedisce la conclusione del tiratore. Ma non è tutto. Infatti, ad inizio secondo tempo Angelino subisce un pestone in area da Marcandalli, che arriva in ritardo e commette fallo. Giusta la chiamata del direttore di gara. Ma allo stesso tempo sui social scoppia la polemica perché proprio contro la Roma, la settimana scorsa, il Napoli non si è visto assegnare un rigore per…un pestone.

“Classe arbitrale peggiore di sempre”: è polemica dopo Venezia-Roma

Nella sfida della 23a giornata di Serie A, Matteo Politano è stato addirittura ammonito per simulazione, quando invece le immagini hanno evidenziato il fallo di Pisilli in area di rigore. L’episodio è tornato subito a galla rivedendo le immagini provenienti dallo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Infatti, Marcandalli arriva in ritardo su Angelino, che allunga il pallone in tempo e viene colpito dal difensore avversario sul tallone. Il terzino giallorosso ottiene così il rigore che poi decide la partita, poiché Dybala non si lascia intimidire dagli undici metri e realizza la quinta rete in campionato.

Ma sui social sono tutti contro l’Associazione italiana arbitri, le sue stranezze e la mancanza di coerenza da una decisione all’altra:

Sono riusciti ad ammonire #Politano contro i giallorossi per simulazione e a dare questo rigore alla #Roma. La peggior classe arbitrale di sempre.

Spero per loro che almeno siano in malafede. #VeneziaRoma — John Doe (@dukeby) February 9, 2025

Ciao @LucaMarelli72, ti chiedo come mai hai cambiato versione, perché su Politano mi avevi assicurato che fosse un rigore dubbio, mentre qui hai detto subito che gli pesta il piede in modo netto. Sempre imparziale nelle dichiarazioni Luca https://t.co/aRabBXbHOw — kvaramachia (@kvaramachia0) February 9, 2025