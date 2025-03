Venezia-Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro

In casa Napoli per il match contro il Venezia bisogna registrare delle decisioni importanti di Conte.

Dopo essere tornato al successo una settimana fa contro la Fiorentina, dunque, il Napoli deve riprendere a vincere anche lontano dallo Stadio Diego Armando Maradona. Tra meno di quattro ore, infatti, gli azzurri scenderanno sul campo dello Stadio Luigi Penzo per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Come ammesso dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa tenutasi ieri a Castel Volturno, infatti, quella di oggi contro i lagunari è una finale Mondiale per il Napoli. Proprio per questo motivo, di fatto, il tecnico pugliese ha preso delle decisioni importanti.

Napoli, contro il Venezia scenderà in campo la stessa formazione vista con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, contro il Venezia scenderà in campo lo stesso undici visto sette giorni fa contro la Fiorentina. Antonio Conte, dunque, ha confermato Leonardo Spinazzola sulla corsia sinistra al posto di Olivera e McTominay a centrocampo.

Lo scozzese, ovviamente, è tra i titolarissimi di questa squadra, ma la sua presenza dal primo minuto era stata messa in dubbio da qualche acciacco fisico. Davanti, quindi, ci sarà l’ormai solita coppia formata da Lukaku e Raspadori. Da segnalare che tra i convocati per la sfida contro il Venezia ci sono anche i rientranti Anguissa e Mazzocchi.

Ecco la probabile formazione del Napoli di oggi: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.