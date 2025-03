Possibile ribaltone in Serie A, ora la verità è chiara: a sorpresa c’entra Conte!

Sono giorni molto caldi in Serie A. Il campionato italiano, infatti, potrebbe assistere ad un clamoroso ribaltone in vista delle prossime stagioni.

La situazione in Serie A diventa più delicata del previsto. Nel corso della stagione, ci sono state diverse sorprese ma al tempo stesso anche numerose “delusioni”. Tra i club che hanno spiccato il volo, c’è anche il Napoli di Antonio Conte che continua ad essere uno dei tecnici più preparati in Italia e non solo. Al tempo stesso, però, diverse compagini hanno deluso, su tutte la Juventus di Thiago Motta. Proprio il futuro di quest’ultimo potrebbe essere intrecciato a quello del condottiero azzurro.

Motta mette a tacere tutti: “Ho la fiducia totale del club”

Il weekend appena iniziato è molto importante per diversi club, su tutti c’è la Juventus. Il club bianconero è reduce da un bruttissimo ko contro l’Atalanta per 0-4 allo Stadium. Tale sconfitta ha complicato e non poco la permanenza di Thiago Motta in vista della prossima stagione.

In realtà, però, proprio l’ex calciatore dell’Inter ha sorpreso tutti durante la conferenza stampa odierna. Infatti, l’attuale allenatore della Juventus ha parlato senza filtri del suo futuro, rilasciando dichiarazioni molto importanti. Di seguito le sue parole.

“Il mio futuro non è la cosa più importante. Bisogna pensare solo alla prossima partita contro la Fiorentina. Però posso dire che sento la fiducia totale da parte della società. Sono rimasto molto entusiasta della vicinanza mostrata nel corso della settimana. La priorità resta una: ottenere un grande risultato contro la Fiorentina”.

Le parole dell’allenatore della Juventus sono molto importanti in vista del futuro. Infatti, negli ultimi giorni, proprio il nome di Antonio Conte è stato accostato alla panchina bianconera. Al momento, le intenzioni di Giuntoli sono “sconosciute”, ma una cosa è certa: l’attuale tecnico del Napoli è nella lista dei candidati per sostituire Thiago Motta.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 18:31 by Giuseppe Ferrara