Il Napoli e la maledizione delle 12:30: rendimento da incubo nelle ultime due stagioni

Ennesimo stop nella partita della mezza per il Napoli, che quest’oggi è stato fermato dal Venezia per 0-0. Il dato sulle ultime due stagioni non lascia scampo.

È proprio il caso di dirlo: lo slot della domenica alle 12:30 è una spina nel fianco per il Napoli, un vero e proprio incubo che si ripete. Oggi, allo stadio Penzo, gli azzurri non sono andati oltre uno scialbo 0-0 contro il Venezia, un risultato che lascia il cuore in gola e un bel po’ di amaro in bocca. Tanta sfortuna, sì, con pali e parate da antologia a negare il gol, ma anche un atteggiamento non sempre all’altezza per tutti i novanta minuti, come ha fatto notare Antonio Conte a fine partita, con quel suo modo schietto che non lascia spazio a giri di parole. E così, il Napoli non riesce a sfatare il tabù delle partite programmate alle ore 12:30, lontano anche dal rassicurante abbraccio dello stadio Diego Armando Maradona.

Ora c’è la sosta per le Nazionali, l’ultima del 2025, e per i partenopei è il momento di tirare il fiato e mettere in ordine le idee. In ogni caso, questa “maledizione dei lunch match” sta diventando una tradizione che proprio non va giù ai tifosi. I numeri parlano chiaro, e non sono di quelli che fanno sorridere. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo a questa squadra che sogna lo Scudetto, ma che alle 12:30 sembra perdere il proprio smalto nelle ultime due stagioni in Serie A.

Ultime Napoli calcio, una sola vittoria alle 12:30 negli ultimi due anni: i dati

Il Napoli è riuscito a vincere soltanto uno dei lunch match in questi ultimi due anni del campionato di Serie A: un trend negativo che, ora, rischia di complicare i piani Scudetto degli uomini di Antonio Conte.

In particolare, sono sette i ‘lunch match’ giocati dal Napoli nelle ultime due stagioni, con un solo successo arrivato in tale fascia oraria (quest’anno ad Empoli, di misura e su rigore). Per il resto, quattro sconfitte e due pareggi, per un totale di soli cinque punti su ventuno disponibili nei match delle ore 12.30. Numeri che sono eloquenti circa quella che sembra essere una vera e propria maledizione.

Conte e le speranze Scudetto: la sosta nel momento giusto

Antonio Conte non è uno che si nasconde, e dopo il pareggio col Venezia non ha fatto eccezione. Lui, che di Scudetti se ne intende, sa bene che per vincere un campionato serve continuità, e questi inciampi non aiutano.

Certo, non manca la sfortuna, che ci ha messo lo zampino, con un Venezia che oggi ha tirato fuori dal cilindro una prestazione difensiva da applausi. Ma è anche vero che il Napoli, nella ripresa, è sembrato meno affamato, meno cattivo sotto porta.