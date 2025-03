Conte, bastone e carota al suo Napoli: “Non lo accetto”

Venezia Napoli 0-0, arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Dazn.

Finisce 0-0 al Penzo tra Venezia e Napoli tra l’entusiasmo del pubblico di casa e la delusione del settore ospiti che si aspettava un altro tipo di risultato al triplice fischio. I partenopei si sono scontrati contro il muro Radu, MVP della gara, e raccolgono soltanto un punto dalla trasferta di Venezia. Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Conte: “Contento per la prestazione, ecco cosa non tollero”

Sulla prestazione messa in mostra:

“A livello calcistico, non penso che Venezia ci ha messo in difficoltà. Il Napoli ha fatto la partita, contro una squadra in salute, su un campo difficile. Anche chi ha giocato contro di loro ha sempre faticato molto. Abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo fare gol. Le occasioni loro, sono arrivate da nostre disattenzioni. Quello che non deve capitare, è il contropiede alla fine. E non deve capitare mai, perché significa che non ci siamo con la testa. Ma noi oggi eravamo con la testa e rischi di perdere una partita che in questo momento del campionato sarebbe stato diverso dal pareggio”.

In merito ad un particolare tecnico del campo:

“Noi la partita l’abbiamo fatta, non so perché il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Una cosa del genere è la prima volta che accade, ho anche chiesto a Eusebio Di Francesco se era stato fatto da loro, ma mi ha risposto no. Per vincere le partite devi fare gol. Le squadre mie hanno sempre la testa, fino al 97esimo. E quello che è successo alla fine non lo accetto e non lo tollero. Le squadre che vogliono diventare forti, hanno sempre la testa dal primo all’ultimo secondo in campo”.

Riguardo alla gara di stasera tra Atalanta ed Inter:

“Non sposta nulla, noi dobbiamo guardare a noi stessi. E dobbiamo dare tutto come fatto oggi. Poi alla fine vedremo i prodotti di questi sforzi fatti quest’anno. Io sono sempre stato critico, come a Como. Oggi non sono critico, perché la squadra c’era con la testa. Meritavamo di vincere. Ci sta un pareggio. Non deve accadere quello successo alla fine, dobbiamo essere lucidi”.

Rispetto al lavoro che svolgerà con la squadra durante la sosta per le Nazionali:

“Faremo le stesse cose fatte nelle altre soste. Lavoreremo con più di 10 giocatori. Se c’è qualcuno in ritardo di condizione o dal punto di vista tattico, sfrutteremo questo tempo per lavorare e portare tutti allo stesso livello. Però non cambierà nulla. E continueremo a lavorare”.

