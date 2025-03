Allarme Napoli, un dato su Conte è assurdo: non succedeva dal 2010

A margine del fischio finale della sfida tra il Venezia e il Napoli, spunta il dato su Antonio Conte che fa preoccupare tutti i tifosi: non succedeva addirittura dal 2010.

Aria di rimpianti in casa Napoli per un pareggio sullo 0-0 contro il Venezia che lascia davvero l’amaro in bocca. Gli azzurri, difatti, hanno sciupato la possibilità di guardarsi il big match di questa sera tra Atalanta e Inter con la certezza di guadagnare punti su almeno una delle due pretendenti alla vittoria del campionato di Serie A. Un altro stop per la squadra partenopea, dopo che la medesima era tornata alla vittoria nell’ultimo match casalingo contro la Fiorentina.

Tuttavia, per i partenopei non è tutto perduto, anche se resta la delusione per un po’ di sfortuna di troppo e anche un atteggiamento non sempre impeccabile nella seconda frazione di gioco, allo stadio Penzo. Inoltre, in queste ore spunta un dato che riguarda proprio l’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, che pone l’accento su un periodo sicuramente altalenante, che ha costretto gli azzurri a perdere anche la vetta della classifica nelle ultime settimane. Il dato in questione evidenzia, dunque, un momento di difficoltà, nei risultati, che va lasciato quanto prima alle spalle per sperare di lottare in maniera concreta per lo Scudetto.

Statistiche SSC Napoli, i numeri legati a Conte preoccupano: di cosa si tratta

Antonio Conte è apparso soddisfatto, nel complesso, per la prestazione dei suoi, salvo un finale di match in cui gli azzurri hanno rischiato addirittura di perderla in quel di Venezia.

Tuttavia, tra i tifosi è divenuto virale il dato pubblicato da OptaPaolo sul suo profilo X. Di seguito, quanto evidenziato:

“Antonio Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A , in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). Difficoltà”.

Venezia-Napoli, un pareggio che può pesare sullo Scudetto

Il calendario della Serie A 2025 non fa sconti, e il Napoli lo sa bene. Dopo la vittoria convincente contro la Fiorentina al Maradona, i partenopei arrivavano a Venezia con il morale alto e la voglia di dare continuità.

Ma il campo ha raccontato un’altra storia. Primo tempo dominato, con un palo che ancora trema e tre interventi da applausi del portiere lagunare a dire “no” agli azzurri. Poi, nella ripresa, il ritmo cala, le idee si annebbiano e arriva pure l’errore clamoroso di Simeone, che a porta spalancata manda alto un pallone che chiedeva solo di essere spinto dentro. Sul finale, ci pensa Meret con una parata da capogiro a evitare una beffa che sarebbe stata davvero troppo amara.

Insomma, un pareggio che sa di occasione persa. Con Atalanta e Inter pronte a darsi battaglia stasera, il Napoli avrebbe potuto approfittarne per allungare o almeno tenere il passo. E invece, eccoci a fare i conti con una classifica che si complica e un sogno Scudetto che, per ora, resta lì, a portata di mano ma ancora da afferrare. Tra i tifosi, c’è chi parla di sfortuna e chi punta il dito su una squadra che, nella seconda frazione, è sembrata meno lucida e incisiva.