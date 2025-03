8 milioni per un ‘piangina’: Bargiggia scatenato contro il Napoli

Post violento di Paolo Bargiggia contro il Napoli e contro Antonio Conte: il paragone con l’ex allenatore azzurro è borderline

Il giornalista e analista di calciomercato è intervenuto attraverso il proprio canale social X a seguito del pareggio del Napoli contro il Venezia. Ma forse supera i limiti specialmente nominando il vecchio allenatore azzurro, che ha scritto la storia del club azzurro.

Infatti, Paolo Bargiggia commenta le parole di Antonio Conte, il quale a fine partita ha rivelato un problema del campo Penzo. Il tecnico ha notato che il prato non fosse stato bagnato e ha chiesto persino spiegazioni al mister del Venezia, Eusebio Di Francesco. La scelta di non irrigare il terreno di gioco non sarebbe stata dettata dall’allenatore lagunare, ma in ogni caso avrebbe penalizzato il palleggio del Napoli.

Paolo Bargiggia e il post contro Conte e Mazzarri

Il post del giornalista va analizzato, parola per parola. In un primo momento paragona il tecnico attuale del Napoli a Walter Mazzarri, per via della “scusa” trovata a seguito del pareggio contro il Venezia.

Lo stesso ex mister azzurro ha dovuto fare i conti contro i meme sulle scuse trovate nel corso degli anni per qualche passo falso di troppo. Tante le giustificazioni trovate, dalla pioggia, ai mal di pancia pre-partita.

Antonio il vero erede di Mazzarri. Stesso gioco, piangina uguali! Ma almeno Mazzarri lo ingaggi con due bruscolini e un tramezzino, non a 8 mln+2 a stagione.@sscnapoli pic.twitter.com/IqvlGFpfLP — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 16, 2025

Paolo Bargiggia, però, va oltre. Infatti sottolinea che un Walter Mazzarri costerebbe appena due bruscolini e un tramezzino. Un’offesa alla professionalità di un allenatore che ha oltre 500 panchine in Serie A. Inoltre, il giornalista con questo post vuole sottolineare che Conte percepirebbe troppo dal Napoli per i risultati ottenuti finora. Sfugge, però, che il club azzurro è ancora in piena corsa per il titolo, assieme all’Inter. Squadra che è protagonista in Champions League e con la rosa a disposizione potrebbe andare in fondo in qualsiasi competizione ancora presente.

Le parole di Conte post partita

Ai microfoni di DAZN, Antonio Conte non ha trovato scuse per il pareggio, ma ha solo sottolineato che un campo di Serie A stranamente non viene irrigato dall’acqua dei gestori dello stadio. Al netto di qualche indicazione, posta per infastidire gli avversari. Più che una scusa, a suo modo, il tecnico ha maliziosamente lanciato lesca: qualcuno ha furbamente messo il bastone tra le ruote del Napoli, che a livello di qualità di palleggio è superiore al Venezia.

Fatto sta che questa mossa di non bagnare il terreno del Penzo sembra abbia funzionato. Il palleggio era meno fluido del solito, nonostante le occasioni non siano mancate. Ma come descritto già da Raspadori e Spinazzola a fine partita, non servono alibi per giustificare lo 0-0 in un momento così delicato.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 17:58 by Leonardo Zullo