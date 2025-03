Scoppia la protesta degli ultras in vista di Venezia-Napoli, partita di Serie A in programma domani al Penzo. Il comunicato ufficiale fa già discutere i tifosi.

Venezia-Napoli non è ancora iniziata ma già fa discutere in terra lagunare. Domani, per la 29a giornata di Serie A, a ora di pranzo, gli azzurri saranno di scena allo stadio Penzo contro gli arancioneroverdi, reduci da tre pareggi consecutivi e in cerca di punti fondamentali per la lotta salvezza. Dal canto loro, gli uomini di Conte, che oggi ha presentato la partita in conferenza stampa, avranno l’intento di vincere e mettere pressione ad Atalanta e Inter, che giocheranno la sera a Bergamo. Il tutto dovrebbe però avvenire in un clima meno festoso del previsto, come si evince da un comunicato ufficiale emanato nelle scorse ore da un gruppo ultras della squadra di casa e pubblicato tramite il canale Facebook denominato “Veterani VMFC”.

Protesta ultras durante Venezia-Napoli: il comunicato ufficiale

Chiaro il messaggio della tifoseria del Venezia in vista della partita contro il Napoli, che potrebbe essere cruciale e non poco per il prosieguo degli azzurri in una stagione in cui sognare non è affatto vietato, così come spiegato anche dallo stesso Conte.

Domani, alle ore 12,30, lo stadio sarà più silente del dovuto, come si evince dal comunicato ufficiale apparso nelle scorse ore:

“Domenica in occasione della partita Venezia-Napoli il nostro stendardo e le nostre bandiere non saranno esposte in curva e noi Veterani seguiremo lo svolgersi dell’incontro in assoluto silenzio. Staremo fermi e zitti come piacerebbe a chi vuole porre la parola fine sul movimento Ultras nelle nostre due città; una decisione forte e sofferta quando il disgusto nel vedere componenti del nostro gruppo trattati come dei veri criminali”.

Venezia-Napoli, protesta ultras durante il lunch match di Serie A

Vietato sbagliare. Questo è il diktat di Antonio Conte da qui fino al termine della stagione. La 29a giornata di Serie A, se il Napoli dovesse battere il Venezia di Di Francesco, potrebbe regalare grandi sorprese ai vertici della classifica.

Infatti, una tra Inter e Atalanta, se non entrambe, perderanno punti nel big match in programma domani sera a Bergamo. Un’occasione d’oro da sfruttare vincendo il lunch match. Nonostante la penultima posizione in classifica, però, il Venezia non vuole essere una vittima sacrificale: lo dimostrano i recenti pareggi contro Como, Atalanta e Lazio ma anche la prestazione della gara di andata allo stadio Maradona, quando solo all’80esimo Raspadori trovò la rete del definitivo 1 a 0 per gli azzurri.