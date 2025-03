UFFICIALE – I convocati di Di Francesco per il Napoli: rientro lampo per i lagunari!

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra Venezia e Napoli. A tal proposito, Eusebio Di Francesco ha diramato l’elenco dei convocati.

L’ennesimo weekend di Serie A è iniziato nella giornata di ieri con l’anticipo tra Genoa e Lecce. Il tutto proseguirà nella giornata di oggi e non solo. Infatti, i grandi appuntamenti sono fissati per domani con le prime tre classificate della Serie A che saranno impegnate in partite tutt’altro che facili. Infatti, il Napoli sarà impegnato in trasferta a Venezia, mentre domenica sera si giocherà il big match tra Atalanta e Inter.

I convocati del Venezia: Di Francesco recupera Oristanio

L’attesa per la sfida tra Venezia e Napoli è molto alta. Le due squadre scenderanno in campo domani alle ore 12.30 allo stadio Pier Luigi Penzo in una partita tutt’altro che scontata. La posta in palio è molto alta, ancor più per i partenopei che proveranno a proseguire la propria corsa verso lo Scudetto. Di fronte, però, ci saranno i lagunari a caccia di punti per una salvezza che sarebbe incredibile.

A tal proposito, negli ultimissimi minuti, è stata comunicata la lista dei convocati in casa Venezia. Le scelte sono state fatte da Eusebio Di Francesco, il quale potrà contare anche su un recupero lampo. Di seguito le decisioni del tecnico in vista della sfida contro il Napoli.

“Sono 25 i giocatori convocati da mister Eusebio Di Francesco per il match valido per la giornata 29 del campionato di Serie A Enilive 2024/25, che vedrà il Venezia affrontare il Napoli domani alle ore 12:30 presso lo Stadio “Pier Luigi Penzo”. Portieri:

Matteo Grandi, Jesse Joronen, Andrei Radu. Difensori:

Fali Candé, Franco Carboni, Jay Idzes, Ridgeciano Haps, Joel Schingtienne, Richie Sagrado, Alessandro Marcandalli, Francesco Zampano. Centrocampisti:

Cheick Conde, Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Alfred Duncan, Issa Doumbia, Enrique Perez, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia, Alessio Zerbin. Attaccanti:

Saad El Haddad, Daniel Fila, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Mirko Maric.

Ciò che salta subito all’occhio è la presenza tra i convocati di Gaetano Oristanio. Quest’ultimo, è stato colpito da alcuni sintomi influenzali nelle ultime ore, ma quanto pare lo stato febbrile è stato smaltito in extremis. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico, anche se è da valutare un possibile impiego dal primo minuto. Il giocatore sarà quindi l’osservato speciale al Penzo, ancor più a causa delle tante voci di mercato che l’hanno accostato al club partenopeo nelle ultime ore.