Milan, Pulisic ci crede: messaggio contro il Napoli in vista della prossima giornata

Il Milan riesce a vincere nuovamente in rimonta nella partita di quest’oggi contro il Como, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Christian Pulisic, dopo il fischio finale, manda un messaggio al Napoli.

Giornata di colpi di scena in Serie A: il Como sembrava essere molto vicino a vincere a Milano, contro il Milan, squadra che in più di un’occasione ha palesato difficoltà oggettive in questa stagione. Non a caso, i recenti risultati hanno messo in discussione anche le sorti del tecnico Sergio Conceicao, che comunque può arrivare alla sosta per le Nazionali con tre punti in tasca, con la possibilità di pensare al Napoli (prossimo avversario in Serie A, ndr) con un po’ di serenità in più.

Una vittoria al Diego Armando Maradona sarebbe sicuramente di vitale importanza per i rossoneri, che coltivano possibilità, comunque residue, di potersi qualificare per la prossima edizione della UEFA Champions League. Anche per questo Christian Pulisic, ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale dello stadio San Siro, suona la carica, mandando un messaggio forte e chiaro alla squadra di Antonio Conte, che in primis dovrà badare al Venezia ancor prima di guardare oltre per non perdere contatto su Inter e Atalanta.

Serie A, Pulisic non ha dubbi: “La prossima contro il Napoli vogliamo vincerla”

Il Milan (che dovrà fare a meno di Musah per squalifica) verrà a Napoli con la volontà di portare a casa i tre punti: Christian Pulisic non ha dubbi ed entra già nel mood di una sfida che ha scritto la storia del calcio italiano.

Di seguito, le parole rilasciate dall’attaccante statunitense ai microfoni di DAZN, a proposito del match che si terrà il prossimo 30 marzo, allo stadio Diego Armando Maradona:

“La motivazione c’è. Sarà difficile, molto andare in Champions: dobbiamo prendere giorno per giorno e partita dopo partita. La prossima contro il Napoli vogliamo vincerla”.

Notizie Napoli calcio, testa al Como anche per mandare un messaggio al campionato

Ancor prima di pensare al Milan, il Napoli dovrà senz’altro pensare alla prossima partita contro il Venezia, in programma per domani, domenica 16 marzo, alle ore 12:30.

In laguna, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a dare un segnale importante in vista, anche, dello scontro diretto che si terrà la sera, al Gewiss Stadium, tra l’Atalanta e l’Inter. Poi, sarà il tempo di pensare anche al big match contro i rossoneri, altra tappa di un finale di campionato davvero molto teso.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 21:40 by Francesco Fildi