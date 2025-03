Salterà il match, la notizia UFFICIALE riguarda il Napoli: c’è l’ultim’ora

Arriva la notizia dell’ultim’ora che riguarda il Napoli e che potrebbe cambiare e non di poco le prospettive in un match davvero importante per la squadra di Antonio Conte.

È un momento cruciale per il Napoli in questo campionato di Serie A: l’attesa per la prossima partita contro il Venezia sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso. Gli azzurri scenderanno in campo al Penzo con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti e lanciare un segnale forte, quasi da capogiro, alle rivali. Questo match arriva poche ore prima del big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, rispettivamente terza e prima della classe. Portarsi a casa la vittoria potrebbe non essere solo una questione di classifica, ma un vero e proprio messaggio psicologico per le due compagini nerazzurre, con effetti potenzialmente decisivi in una lotta Scudetto che, ormai, sembra aperta a tre squadre.

Il fischio d’inizio è fissato per le 12:30, e dopo il triplice fischio finale si chiuderà un capitolo importante: scatterà infatti l’ultima sosta per le Nazionali di questa stagione. Un momento di pausa che i partenopei sfrutteranno per ricaricare le batterie, perché al rientro li aspetta un altro scontro titanico, stavolta in casa, contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Ma non è tutto: c’è già una notizia ufficiale che scuote l’ambiente rossonero e che potrebbe influire sulla sfida.

Ultime notizie SSC Napoli, Musah ammonito in Milan-Como: salterà il match del Maradona

Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan, è stato ammonito nel corso del match contro il Como, che si sta tenendo ora allo stadio San Siro.

Il centrocampista agli ordini di Sergio Conceicao ha rimediato un’ammonizione a pochi minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco (precisamente al 48′). In quanto diffidato, il calciatore sconterà la squalifica nella prossima partita disponibile, che sarà quella del Diego Armando Maradona contro la SSC Napoli.

Serie A: per il Napoli, dopo il Venezia c’è il Milan

La stagione 2024-2025 sta regalando emozioni a non finire, e il Napoli è lì, in prima fila, a giocarsi le sue carte per lo Scudetto. La partita di Venezia e quella successiva contro il Milan sono due tappe fondamentali di un cammino che potrebbe portare gli azzurri a un trionfo storico.

Insomma, il Napoli è a un bivio: la strada verso lo Scudetto passa da queste partite, e ogni passo falso potrebbe costare caro, motivo per cui c’è bisogno di pensare a un match per volta.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 19:40 by Francesco Fildi