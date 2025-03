“Io qui sto bene”, il calciatore rompe il silenzio: la “stoccata” al Napoli è chiara!

Un noto calciatore è tornato a parlare del proprio futuro. La stoccata al Napoli non è però mancata in vista delle scelte future.

In casa Napoli ci sono tante situazioni da risolvere in vista del futuro. La stagione si avvia verso la conclusione, ma in realtà la dirigenza continua a lavorare ininterrottamente ad alcune situazioni “delicate”. Su tutte, c’è ovviamente dei calciatori impegnati attualmente altrove, motivo per il quale spicca e non poco il nome di Victor Osimhen. Quest’ultimo, ha però deciso di rompere il silenzio dopo le tante voci di mercato.

Osimhen spegne le voci di mercato: “Sono felice al Galatasaray”

Oggi è un giorno davvero speciale per Victor Osimhen. L’attaccante ex Napoli è riuscito a dimostrare ancora una volta tutte le sue qualità durante il match odierno contro l’Antalyaspor. Non a caso, il nigeriano si è reso protagonista di una splendida tripletta che ha condotto i suoi verso la vittoria.

Al termine della partita, il giocatore si è poi concesso ad alcune dichiarazioni ai media turchi lanciando segnali molto importanti in vista del futuro. Infatti, l’ex Napoli è tornato a parlare dei suoi “piani”, lanciando anche un messaggio molto importante alla dirigenza azzurra. Di seguito le sue parole.

“Al momento gioco in una delle squadre migliori della Turchia e del mondo. Amo questo club e sono molto felice, proprio come la mia famiglia. Per me la cosa più importante resta sempre il successo, non il trasferimento futuro. Fino alla fine della stagione non penserò al mercato, poi parlerò con l’allenatore Okan e il presidente. Ora sono un giocatore del Galatasaray“.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 00:00 by Giuseppe Ferrara