Inzaghi non le manda a dire: “Ora è tutto diverso”, l’avviso al Napoli è senza freni!

Nelle ultime ore, è arrivato un importante messaggio per il Napoli e non solo. Il protagonista di ciò è stato Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter.

Da anni non si vedeva un campionato così “combattuto”. Le squadre al vertice del campionato sono diverse, ma in particolare tre compagini hanno dimostrato di averne di più rispetto alle rivali. Ovviamente, si sta parlando di Inter, Napoli e Atalanta che non hanno alcuna intenzione di fermare il proprio cammino. In realtà, già in questo weekend, potrebbe esserci uno snodo cruciale. Infatti, mentre il Napoli sarà impegnato a Venezia, Atalanta e Inter si diranno battaglia al Gewiss Stadium.

Inzaghi avvisa: “Adesso la posta in palio è altissima”

La Serie A continua ad essere molto avvincente. In realtà, a rubare l’attenzione continuano ad essere Inter, Napoli e Atalanta, le quali continueranno a darsi battaglia fino al termine della stagione. A tal proposito, in occasione del big match tra i due club lombardi, Simone Inzaghi ha lanciato un messaggio importantissimo alle rivali. Di seguito le sue parole del tecnico ai microfoni di “Inter Tv”

“La gara d’andata contro l’Atalanta è stata molto diversa, visto il mercato in corso e l’emergenza per Gasperini. Ad oggi, la situazione è completamente diversa, motivo per il quale servirà l’approccio giusto. Adesso la posta in palio comincia ad essere davvero altissima”.

L’annuncio di Inzaghi non arriva per caso. Le ultime dieci giornate di campionato decreteranno la vincitrice dello Scudetto, anche se con ogni probabilità bisognerà attendere le ultimissime uscite. Ovviamente, l’avviso è valevole anche per il Napoli di Antonio Conte che non farà impegni ulteriori se non quelli presenti nel calendario della Serie A.

