Conte non ci sta e sbotta: l’annuncio del tecnico è arrivato in diretta!

La conferenza stampa di Antonio Conte si è conclusa da pochissimi minuti. L’allenatore del Napoli è apparso nervoso in seguito ad una domanda ben precisa.

Antonio Conte ha presentato la prossima sfida contro il Venezia. La partita è in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Pier Luigi Penzo. In realtà, però, le domande incentrate sul match son state poche, a causa delle ultimissime voci di mercato che riguardano proprio il noto allenatore. Quest’ultimo, è apparso nervoso in seguito ad una domanda ben precisa in vista del futuro.

Conte spegne le voci sul futuro: “Solo giochi mediatici in Italia”

Antonio Conte si tiene stretto il suo Napoli. In un certo senso, si potrebbe riassumere così la risposta del tecnico in seguito ad una domanda ben precisa sul futuro. Da diversi giorni, l’allenatore azzurro è al centro di tante voci di mercato che continuano ad accostarlo con prepotenza alla Juventus.

A tal proposito, però, il tecnico ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte. Infatti, durante la conferenza stampa odierna ha rilasciato dichiarazioni molto importanti proprio in vista del futuro. Questa la sua reazione.

“Io non devo rispondere a nessuno. In Italia c’è l’arte del gioco mediatico, quindi qualsiasi cosa io dica non serve a nulla”.

La risposta, anche abbastanza nervosa, di Antonio Conte è arrivata in seguito ad un accostamento alla Juventus. Il club bianconero starebbe puntando proprio l’allenatore salentino in vista della prossima stagione, ma al momento l’ex giocatore è concentrato solo sul finale di stagione col Napoli. Infatti, la risposta arrivata in conferenza chiude (almeno per ora) le porte ad un possibile ritorno in bianconero. Tale situazione verrà monitorata nei prossimi mesi.

