Napoli in Nazionale, i calciatori verso la convocazione: spunta un nome a sorpresa

I calciatori del Napoli saranno convocati dalle rispettive nazionali, spunta anche un nome a sorpresa che potrebbe tornare tra i nomi scelti

Un ultimo impegno in campionato, poi sarà tempo di nazionali. La sosta è dietro l’angolo, con l’Italia che affronterà la Germania. Anche diversi calciatori del Napoli, chiaramente, saranno convocati e tra questi potrebbe esserci anche una sorpresa. Il primo nome già confermato è quello di Anguissa. Nonostante l’infortunio, infatti, il centrocampista è stato chiamato dal Camerun, facendo storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori.

Gli impegni con le nazionali, infatti, hanno spesso costato caro ai club e al Napoli. Solamente in autunno, Lobotka si è infortunato con la Slovacchia, rimanendo un mese fuori. Uno dei tanti infortuni di questa stagione, che, in questo momento dell’anno, risulterebbero una condanna nella accesissima corsa scudetto. Il Napoli resta a -1 dall’Inter e non ci può permettere di perdere pedine importanti in questa fase.

Napoli, anche Politano tra i convocati per le nazionali? Spalletti ci pensa

Tra i calciatori che dovrebbero lasciare Napoli per raggiungere la Nazionale, c’è anche Matteo Politano. Il suo spirito di abnegazione e il suo rendimento in campo, specie in termini di apporto fisico e difensivo alla squadra, gli potrebbe consentire di tornare a vestire la maglia azzurra. Il suo ex allenatore e attuale ct dell’Italia, Luciano Spalletti, starebbe concretamente pensando anche a lui per la doppia sfida con i tedeschi.

Insieme a lui, Spalletti potrebbe portare Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. Il Napoli ha creato una forte ossatura italiana e sono tutti meritevoli di un posto in squadra. Tra i calciatori stranieri, invece, oltre al sopracitato Anguissa, occhi aperti anche per Lobotka con la Slovacchia, Mc Tominay e Gilmour con la Scozia, Olivera con l’Uruguay, Rrahmani con il Kosovo e Romelu Lukaku con il Belgio. Con lui in forse anche Ngonge, così come Okafor con la Svizzera. Anche Billing potrebbe tornare a giocare con la Danimarca dopo 2 anni.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 10:01 by Claudio Mancini