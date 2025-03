Serie A, date e orari dalla 31^ alla 33^ giornata: che impegni per il Napoli!

La Serie A sta per entrare nella parte più calda della stagione. Nelle prossime settimane verrà deciso il futuro di molti club, tra cui il Napoli di Antonio Conte.

Neppure nei sogni più ottimistici i tifosi del Napoli sognavano un’annata del genere. In realtà, però, l’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio ha “ribaltato” ogni tipo di pronostico. Ad oggi, gli azzurri si trovano ad un solo punto dalla vetta, motivo per il quale le ultime dieci giornate saranno decisive. Infatti, la Lega Serie A ha comunicato date e orari dei prossimi impegni dei partenopei.

Fissati i prossimi impegni del Napoli: spicca la sfida a Bologna

Il Napoli si appresta a vivere le ultime dieci giornate di campionato con un’adrenalina “diversa”. Gli azzurri si giocheranno lo Scudetto nelle prossime settimane, motivo per il quale la tensione sarà molto alta. Non a caso, negli ultimissimi minuti, la Lega Serie A ha svelato date e orari dalla 31esima alla 33esima giornata.

La prima delle suddette sfide in programma è quella tra Bologna e Napoli che andrà in scena lunedì 7 aprile alle ore 20.45. Tale appuntamento è molto importante, vista la posta in palio anche per la squadra capitanata da Vincenzo Italiano.

Gli altri due impegni, invece, vedranno gli azzurri scendere in campo nuovamente di lunedì sera (14 aprile ore 20.45) contro l’Empoli al Maradona. L’ultima impegnato “svelato” dalla Lega è quello in programma sabato 19 aprile alle ore 18:00 che vedrà sfidarsi Monza e Napoli in una partita tutt’altro che scontata. Questo, quindi, è il programma dei partenopei che si giocheranno tanto, forse tutto, nelle prossime uscite.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 19:11 by Giuseppe Ferrara