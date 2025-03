“Napoli? Verrebbe a piedi”, l’annuncio è netto: i tifosi sognano già il nuovo colpo!

Il Napoli continua a lavorare anche sul mercato. La società azzurra potrebbe puntare su un nuovo innesto in vista della prossima stagione.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La squadra continua a lavorare a Castel Volturno, ma intanto la dirigenza è molto concentrata sul futuro. Tra gli obiettivi della dirigenza, ci sarebbe quello di ingaggiare nuovi calciatori promettenti in modo tale da regalare ad Antonio Conte una rosa più lunga. A tal proposito, nelle ultime ore, è arrivato un annuncio molto importante legato ad un calciatore nel mirino dei grandi club.

Oristanio, parla il papà: “Verrebbe subito a Napoli per Conte”

Antonio Conte continua ad essere il tecnico più “chiacchierato” in Serie A. L’allenatore azzurro ha completamente ribaltato i pronostici, riportando il Napoli quasi in vetta alla classifica. Tale missione non è di certo passata inosservata, motivo per il quale i meriti del tecnico sono aumentati a dismisura.

Una figura come quella di Antonio Conte cambia e non poco anche il mercato. Infatti, nel corso degli anni, sono diversi i giocatori che hanno scelto di vestire una nuova maglia proprio grazie agli stimoli creati dal tecnico italiano. Ad aggiungersi alla lista, potrebbe essere anche Gaetano Oristanio, centrocampista del Venezia.

Non a caso, Rosario Oristanio, papà del classe 2002, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando il futuro del figlio, ma lanciando anche un messaggio importantissimo al Napoli. Di seguito le sue parole.

“Se lo chiamasse Conte verrebbe di corsa al Napoli. Stiamo parlando di una squadra davvero fortissima, motivo per il quale sarebbe davvero un grande onore”.

Oristanio-Napoli, suggestione o colpo di mercato? I suoi numeri

Come ampiamente sottolineato in precedenza, l’influenza di Antonio Conte potrebbe ripetersi anche a Napoli. Infatti, tra le file azzurre, sarebbe nata l’ipotesi di ingaggiare Gaetano Oristanio. Naturalmente, ad oggi si tratta di una semplice suggestione di mercato che però nelle prossime settimane potrebbe divenire qualcosa in più.

Ovviamente, ad attirare l’attenzione dei grandi club come il Napoli, sono stati i numeri del giovanissimo attaccante da quando veste la maglia del Venezia. Infatti, le presenze collezionate in Serie A sono state 28 con ben 3 gol e 2 assist al passivo. Si tratta di statistiche molto importanti che sottolineano le qualità di uno degli esterni più pericolosi presenti in Italia.

In estate, quindi, sarà molto curioso assistere alle mosse del Napoli. A tal proposito, la campagna acquisti del club azzurro potrebbe partire proprio da Gaetano Oristanio.

