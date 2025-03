“Futuro? Saranno loro a decidere”, ora l’ipotesi prende forma: a sorpresa c’entra Conte!

In Serie A potrebbe esseri una clamorosa sorpresa. Quest’ultima, non è stata “accantonata” dopo l’annuncio odierno da parte dell’esperto.

La stagione in corso ha lanciato tante sorprese in Serie A. Quelle più positive riguardano certamente il Napoli di Antonio Conte, il quale durante il suo rientro in Italia ha sorpreso (ancora una volta) tutti gli esperti. L’allenatore ha riportato il club dove merita, facendo tornare il suo nome al centro dell’attenzione. Altri protagonisti, invece, hanno dovuto fare i conti con situazioni complesse. Tale affermazione è collegabile Thiago Motta, il cui futuro è tutt’altro che sicuro.

Motta, sarà addio alla Juventus? Parla l’entourage

Il futuro di Thiago Motta è più in bilico del previsto. Nessuno un anno fa si sarebbe mai aspettato una situazione del genere, ma in realtà il percorso dell’ex Bologna è stato tutt’altro che entusiasmante. I risultati raggiunti alla Juventus non fanno ben sperare la dirigenza e neppure i tifosi, i quali chiedono a gran voce l’esonero al termine della stagione.

A chiarire la situazione già di per sé molto delicata, ci ha pensato l’entourage del tecnico. Si tratta di Dario Canovi, il quale ha rilasciato dichiarazioni molto importanti a “Telelombardia” analizzando la posizione del suo assistito e non solo. Di seguito le sue parole.

“Thiago ha un contratto con la Juve per un altro anno, ma ovviamente bisogna chiedere a Giuntoli e alla dirigenza cosa succederà. Saranno loro a decidere il futuro”.

Le parole citate lasciano tantissimi dubbi, in quanto l’addio non è stato affatto smentito. Oltre a ciò, però, tutto ciò apre altri quesiti molto delicati: chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? A sorpresa, nella lista dei preferiti spicca il nome di Antonio Conte.

Conte torna alla Juventus? Il tecnico del Napoli è in lista

Ad oggi, pensare all’addio di Antonio Conte è praticamente impossibile per i tifosi del Napoli ma forse anche per la società stessa. I traguardi raggiunti sul campo sono incredibili, motivo per il quale tutto lascia pensare ad una permanenza anche in vista dei prossimi anni. All’interno di tale storia d’amore, però, potrebbe inserirsi la Juventus.

Il legame tra il tecnico e i colori bianconeri è un qualcosa di unico, motivo per il quale una possibile chiamata potrebbe far “vacillare” l’allenatore. Quest’ultimo, ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ma nella prossima estate potrebbe accadere di tutto. Una cosa è certa: Cristiano Giuntoli starebbe pensando di strappare al Napoli il proprio “condottiero”.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 22:00 by Giuseppe Ferrara