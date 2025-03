Boom Napoli, colpo da 30 milioni: c’è già un sì

In casa Napoli, in attesa del match contro il Venezia, bisogna registrare una novità di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto la Fiorentina, è pronto a sfidare il Venezia. Nonostante i favori dei pronostici, però, i partenopei dovranno prestare la massima attenzione contro gli uomini di Eusebio Di Francesco.

Il Venezia, vedi i pareggi rimediati contro Lazio, Atalanta e Como, vuole giocare al massimo le sue ultime speranze di ottenere una salvezza clamorosa. Tuttavia, in attesa del match contro il team lagunare, in casa Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento arrivato direttamente dal calciomercato.

Napoli, Beukema primo obiettivo per rinforzare la difesa: il Bologna chiede almeno 30 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, il club partenopeo è sulle tracce di Beukema. Dopo Marianucci, di fatto, Giovanni Manna ha detto sì alla possibilità di voler prendere un altro difensore centrale. Il Bologna, dal canto suo, per cedere l’olandese non chiederà meno di 25 milioni di euro più bonus.

L’input di cercare di prendere Beukema è arrivato direttamente dallo stesso Antonio Conte. L’olandese, dunque, è il primo obiettivo del Napoli per la prossima estate per rinforzare il reparto arretrato azzurro.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 13:16 by William Scuotto