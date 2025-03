Terremoto Napoli, controlli anche al Maradona: l’annuncio in diretta

La forte scossa di terremoto di ieri notte, di fatto, ha portato delle conseguenze anche per il Maradona

La scorsa notte c’è stata una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4,4 che, di fatto, ha svegliato tutta la città di Napoli. Le zone in cui si è sentita di più sono state quelle di Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta.

Tante persone si sono riversate in strada per la paura, trascorrendo così la nottata fuori dalle proprie abitazioni. In mattinata, invece, ci sono stati diversi controlli da parte dei Vigili del Fuoco. Anche lo stesso Stadio Diego Armando Maradona è stato sottoposto ad alcune verifiche.

Terremoto a Napoli, il consigliere comunale Nino Simeone: “Verifica visiva del Maradona “

Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici e consigliere al Comune di Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Punto Nuovo’:

“Stadio Maradona? Già in mattinata c’è stata una verifica visiva della struttura e abbiamo stilato una serie di controlli sulle altre strutture della società . Non c’è la priorità per l’impianto di Fuorigrotta, visto che il prossimo match sarà il 30 marzo. Prima ci sono da controllare scuole, edifici pubblici e case dei privati”.

Il consigliere comunale ha poi concluso il suo intervento:

“Se ci sono rischi per la gara tra il Napoli ed il Milan? Mi sento di escluderlo. La verifigà è in atto e sarà completata non appena sarà tutto messo nero su bianco per le altre strutture prioritarie”.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 17:48 by William Scuotto