Non solo Marianucci, Pedullà annuncia un altro possibile colpo: sfida all’Inter

Luca Marianucci è l’ultimo nome che aleggia in casa Napoli per la difesa del futuro. Il centrale di proprietà dell’Empoli, però, potrebbe non essere l’unico rinforzo in difesa.

Il Napoli è già molto attivo sul mercato per cercare di attrezzarsi nel modo migliore possibile alla prossima stagione. In vista del 2025 – 2026, gli azzurri sono chiamati ad allestire una rosa all’altezza di una squadra che tornerà a giocare anche in Europa (sembrano esserci ormai pochi dubbi, malgrado manchi ancora la certezza aritmetica). Tanti i ruoli che saranno tenuti d’occhio dal direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, che in queste ore sembra aver messo le mani, in maniera concreta, su Luca Marianucci (clicca qui per scoprire l’identikit del giocatore).

Tuttavia, i colpi nel reparto difensivo potrebbero essere molteplici, così come annunciato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà che, confermando il colpo Marianucci, si sbilancia anche su altri due nomi per la difesa che sarà.

Mercato SSC Napoli, anche Beukema e Solet nella lista: i dettagli

Luca Marianucci, in attesa che sia concretizzato il tutto, potrebbe non essere l’unico nome in cima alla lista dei desideri della SSC Napoli in vista della prossima stagione.

A fare il punto della situazione è il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Il Napoli vuole prendere un altro difensore centrale forte per la prossima stagione (oltre a Marianucci, ndr). In cima alla lista c’è Sam Beukema, classe 1998 che il Bologna aveva ingaggiato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per 7,5 milioni più il 10 per cento da eventuale futura vendita. Adesso la valutazione è almeno tre volte superiore. Beukema piace a tanti (si è parlato anche di Inter, ndr), al Napoli ancora di più. Al punto da averlo messo in cima a una lista che comprende, tra gli altri, Solet, fresco protagonista con l’Udinese che lo ha ingaggiato a parametro zero”.

Notizie Napoli calcio, le cifre dell’operazione Marianucci

Oltre a svelare l’interesse del Napoli per Beukema e Solet, Alfredo Pedullà entra nel merito dell’affare Marianucci, che sarebbe a un passo dalla chiusura definitiva.

Secondo il giornalista, l’affare in questione sarebbe sui nove milioni di euro, mentre al ragazzo dovrebbe essere assicurato un contratto di cinque anni. Il Napoli lo ha già seguito negli ultimi giorni di mercato, stando a quanto rivela Pedullà, quando gli azzurri avevano tentato l’assalto per Comuzzo della Fiorentina. “Manca soltanto il nero su bianco che presto arriverà“, le parole del giornalista sul suo sito.

