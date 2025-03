Napoli scatenato sul mercato, Romano e Moretto: “Colpo sulle fasce, pista calda dalla Spagna”

Il Napoli sembra essere una delle società più attive in vista della sessione estiva di calciomercato: Fabrizio Romano e Matteo Moretto, su You Tube, svelano un nome molto gradito alla società azzurra.

Il sogno Scudetto è ormai divenuto nuovamente d’attualità, dopo che il Napoli si è lasciato alle spalle un momento molto complicato, con l’infermeria che aveva guastato i piani di Antonio Conte nello scorso mese di febbraio. Ora, con i rientri graduali nell’organico e con un gioco che sembra tornato nuovamente su livelli ottimali, le speranze di poter quanto meno lottare da qui fino alla fine per la vittoria del Tricolore, insieme a Inter e Atalanta, sono concrete.

Tuttavia, la società azzurra sta già lavorando per il futuro, così come si è appreso in serata con la notizia dell’affare in stato avanzato con l’Empoli per Luca Marianucci, difensore pronto a divenire un nuovo difensore del club di Aurelio De Laurentiis al termine della stagione in corso (clicca qui per tutti i dettagli). Tuttavia, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, sta lavorando anche per altre zone del campo: a tal riguardo, arriva la rivelazione da parte dei due esperti di mercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Calciomercato SSC Napoli, azzurri molto interessati a Miguel Gutierrez

Miguel Gutierrez è uno dei nomi che potrebbe divenire molto d’attualità per la SSC Napoli. Secondo quanto si apprenda da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club azzurro segue con forte attenzione le vicende del terzino sinistro del Girona, il cui cartellino è parzialmente controllato dal Real Madrid che ne detiene un diritto di recompra (oltre che il 50% sulla futura rivendita).

Di seguito, quanto reso noto dai due giornalista su You Tube:

Romano: “Aggiungiamo anche un altro nome per il Napoli (oltre a Luca Marianucci, ndr), che è Miguel Gutierrez del Girona, ma che ha un controllo del Real (c’è diritto di recompra). Però lui piace tanto al Napoli: lo voleva anche il Manchester United, che poi ha puntato Patrick Dorgu. È stato accostato anche ad altri club d’Europa”. Moretto: “Ti dico subito che il suo sogno sarebbe quello di trionfare con il Real Madrid, come tutti i ragazzi che sono ‘controllati’ dal club madrileno. Però è da più di un anno che il Napoli lo sta seguendo, sta facendo benissimo e sta meritando la possibilità di giocare in un top club. Nelle ultime settimane, il Napoli è tornato a monitorarlo da vicino ed è una pista che consiglio di seguire perché per il Napoli è una pista molto calda”.

Chi è Miguel Gutierrez, giocatore che piace alla SSC Napoli per il prossimo mercato

Alto 1,80 metri, sinistro naturale, Miguel Gutierrez è un terzino moderno: difende con grinta e attacca con la classe di un’ala.

Nel Girona di Míchel, arrivato nel 2022 dal Real Madrid per circa 4 milioni di euro (con il Real che ha anche il 50% sulla futura rivendita), ha trovato la sua dimensione. In questa stagione ha già messo a referto trentuno presenze in tutte le competizioni, con due gol e cinque assist, numeri che parlano di un giocatore potenzialmente completo.

Con un Antonio Conte che ama i giocatori versatili, Gutierrez potrebbe essere il jolly perfetto per gli azzurri. Ma attenzione: il Real Madrid ha un’opzione di recompra da 8 milioni di euro, e questo potrebbe cambiare le carte in tavola, così come spiegato anche da Matteo Moretto.

