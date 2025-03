“Meret 100 volte più forte di Carnesecchi”, il commento spiazza tutti: è successo in diretta

Il Napoli giocherà domenica contro il Venezia, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni su Meret

Dopo il pari nello scontro diretto contro l’Inter, il Napoli ha ottenuto un successo molto importante. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona hanno sconfitto la Fiorentina con il risultato di 2-1.

Archiviato il match contro i viola, di fatto, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica dello Stadio Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Tuttavia, in attesa della sfida contro i lagunari, in casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni importanti su Alex Meret.

Napoli, l’ex azzurro Iezzo spiazza su Meret e Carnesecchi

A farle, esattamente nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli in onda su Televomero’, è stato l’ex azzurro Gennaro Iezzo:

“Meret? A livello tecnico è 100 volte più volte di Carnesecchi dell’Atalanta. Quest’ultimo, infatti, para di lunghezza. Meret è più forte sia per qualità tecniche che fisiche”.

Queste parole di Gennaro Iezzo, di fatto, hanno innescato un fortissimo dibattito. Alex Meret, nonostante i tanti anni trascorsi in maglia azzurra, ha avuto sempre intorno a sé qualche dubbio da parte sia dei tifosi azzurri che di alcuni addetti ai lavori. Tuttavia, soprattutto in questa stagione, l’ex Spal è diventato uno dei perni del Napoli.

