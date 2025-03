Meret, il quotidiano si sbilancia sul rinnovo: l’annuncio non lascia dubbi

Alex Meret e un futuro ancora avvolto dal mistero: in ballo c’è un rinnovo di contratto con la SSC Napoli che, fino a ora, non è ancora arrivato per il portiere azzurro.

Il prossimo match del campionato di Serie A contro il Venezia si avvicina a grandi passi per il Napoli, che ora vuole cogliere la palla al balzo dopo il prezioso successo contro la Fiorentina. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, sono determinati a premere il piede, forte, sull’acceleratore, per non perdere di vista quel sogno Tricolore che finalmente sembra a portata di mano. La sfida di domenica prossima, in programma alle ore 12:30 al Penzo, si preannuncia una tappa fondamentale per la stagione partenopea. Non solo per i tre punti in palio, ma anche per il contesto: nello stesso turno, infatti, l’Atalanta e l’Inter si sfideranno in uno scontro diretto che potrebbe rimescolare le carte in cima alla classifica.

Il Napoli sa bene che ogni partita, da qui alla fine, sarà un mattone da posare con cura per costruire qualcosa di grande, così come sottolineato da Alessandro Buongiorno a Il Mattino (clicca qui per leggere l’intervista). La vittoria contro la Fiorentina ha riacceso l’entusiasmo sotto il Vesuvio, con i tifosi che ora sognano a occhi aperti, immaginando un ritorno al vertice dopo anni di alti e bassi. Ma gli occhi non sono puntati solo sul presente: programmare il futuro è altrettanto cruciale. L’obiettivo è arrivare alla prossima stagione con i presupposti migliori possibili, magari con uno Scudetto cucito sul petto e una rosa pronta a competere su tutti i fronti. In questo scenario, un nodo da sciogliere riguarda il destino di Alex Meret, il portiere che con le sue parate sta tenendo vive le speranze azzurre.

Rinnovo Alex Meret: il Napoli accelera per blindare il portiere

La questione legata al rinnovo di Alex Meret tiene banco ormai da settimane. Il contratto del portiere friulano è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, e il rischio di perderlo a parametro zero è un’ipotesi che né il Napoli né lo stesso Meret vogliono prendere in considerazione.

Le parti stanno lavorando per raggiungere un’intesa, e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sbilancia con ottimismo sul futuro dell’estremo difensore azzurro. Secondo la rosea, l’accordo sembra vicino, con il Napoli che punta a blindare uno dei protagonisti di questa stagione da urlo. Durante la pausa delle nazionali, stando alla medesima fonte, ci sarà un nuovo incontro, per chiudere. Meret scade a giugno, ma resterà a Napoli per altre due stagioni.

Il friulano, con le sue parate decisive si è guadagnato la fiducia di Conte. La trattativa, però, non è stata priva di ostacoli: tra fumate nere e incontri interlocutori, il tira e molla con l’agente Federico Pastorello ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Ora, però, la luce in fondo al tunnel sembra più vicina.

Sogni Scudetto Napoli: tra presente e futuro

Il Napoli di oggi è una squadra che fa sognare, ma il vero capolavoro sarà trasformare questi sogni in realtà concrete. La sfida contro il Venezia è solo un tassello di un mosaico più grande, che vede gli azzurri in lotta con Inter e Atalanta per il primato.

Ogni punto conquistato è un passo verso un obiettivo che a Napoli non è solo sportivo, ma quasi esistenziale. Lo Scudetto, all’ombra del Vesuvio, non è solo un trofeo: è una rivincita, un riscatto, un grido di gioia che aspetta di esplodere da troppo tempo.

E mentre il campo dirà la sua, dietro le quinte si lavora per il domani. Blindare Meret significherebbe mettere un altro mattone solido nella costruzione di un Napoli competitivo anche negli anni a venire. Perché, come ama ripetere Conte, “chi si ferma è perduto”. E questo Napoli, con il cuore in mano e il piede sull’acceleratore, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non ora, non con un sogno così vicino da poterlo quasi toccare.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 11:16 by Francesco Fildi