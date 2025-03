Il Napoli lo ha strappato al Borussia Dortmund: mossa geniale di Manna

È un Napoli già molto attivo in queste settimane in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: la rivelazione sul direttore sportivo Giovanni Manna diventa virale tra i tifosi.

Gli occhi ben puntati sul presente, con un piccolo sguardo anche al futuro: il Napoli sogna uno Scudetto che avrebbe davvero dell’incredibile, ma ora è chiamato anche già a programmare l’inizio della nuova stagione. D’altronde, il traguardo minimo annunciato a fine stagione (ritorno in Europa, possibilmente tramite la UEFA Champions League) sembra ormai alla portata, motivo per cui si può guardare già con una certa disponibilità alle prossime operazioni. Senza dimenticare che gli azzurri, dal punto di vista economico, potranno puntare sia sul budget proveniente dalla cessione, a gennaio, di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, che su quella, futura ed eventuale, di Victor Osimhen, che quest’oggi è tornato a parlare di Napoli (clicca qui per l’intervista).

Nelle ultime ore, il club partenopeo si sta già portando avanti su diversi fronti. Uno dei reparti che sarà fortemente tenuto d’occhio è quello difensivo, visto che Juan Jesus a fine stagione potrebbe lasciare e Rafa Marin non è mai riuscito a imporsi concretamente nelle scelte di Antonio Conte che, come nell’estate del 2024, avrà una voce in capitolo non indifferente.

News SSC Napoli, retroscena Marianucci: anche il Borussia Dortmund ci ha provato

In serata, è arrivata l’ultim’ora secondo cui la SSC Napoli ha messo le mani su Luca Marianucci, difensore classe 2004 di proprietà dell’Empoli (clicca qui per i dettagli sul giocatore in questione).

Sul centrale si erano fatti avanti diversi club, anche in Italia. Ma l’esperto di calciomercato Matteo Moretto che per primo, insieme a Fabrizio Romano, ha lanciato la notizia dell’assalto di Giovanni Manna per Marianucci, ha svelato anche del tentativo da parte del Borussia Dortmund. In particolare, il club tedesco, evidentemente colpito dal potenziale del giocatore del club toscano, avrebbe chiesto informazioni più dettagliate. Tuttavia, il club del presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver messo ormai la freccia.

Luca Marianucci Napoli: il colpo che si avvicina

Luca Marianucci è il nome sulla bocca di tutti, a partire da questa sera. Il centrale livornese, nato il 23 luglio 2004, ha stregato Giovanni Manna con le sue 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia con l’Empoli, condite da un gol ai rigori contro la Juventus che ha decretato l’uscita di scena dalla Coppa della Juventus. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, guru del calciomercato, hanno svelato l’assalto del Napoli, che ha battuto la concorrenza del Borussia Dortmund.

La tifoseria è in subbuglio: sui social si parla già di un colpo in prospettiva interessante, anche se il ragazzo deve ancora dimostrare tutto. Ma il segnale è chiaro: il Napoli vuole costruire una difesa d’acciaio, soprattutto con Juan Jesus in possibile uscita e Rafa Marin fuori dai piani. Marianucci, alto 1,95 e con un gran senso della posizione, potrebbe essere la sorpresa che tutti aspettano.

