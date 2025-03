ULTIM’ORA – Romano: “Accordo verbale con il Napoli”, azzurri vicini alla sorpresa della Serie A

Fabrizio Romano ha lanciato sul suo profilo ufficiale X un’ultim’ora, a sorpresa, riguardante il mercato del Napoli: la società azzurra avrebbe messo gli occhi sulla rivelazione del campionato di Serie A.

In casa Napoli, la parola chiave è programmare il futuro. Già, perché se da una parte c’è la consapevolezza che davanti si ha un’occasione davvero importante, con una lotta allo Scudetto che vede la squadra di Antonio Conte fortemente coinvolta insieme a Inter e Atalanta, da una parte c’è anche la necessità di guardare anche al futuro. D’altronde, il mercato estivo non è poi così lontano ed è risaputo che i partenopei debbano rinforzarsi, in vista dell’ormai scontato ritorno nelle competizioni europee.

Anche per questo, il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di portarsi avanti con il lavoro. Ne è una dimostrazione l’ultim’ora lanciata dall’autorevole esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che sul suo profilo ufficiale di X ha svelato una novità importante su un nome a sorpresa, che a questo punto si avvicina in maniera sensibile alla compagine partenopea. Una notizia che va a confermare i rumors delle ultime settimane, che vedevano il Napoli molto attivo su uno dei profili rivelazione del campionato di Serie A ora in corso.

Notizie Napoli calcio, gli azzurri “bloccano” Marianucci dall’Empoli

Il Napoli si starebbe avvicinando in maniera concreta a Luca Marianucci, difensore dell’Empoli classe 2004 che sta facendo vedere cose molto positive in questa stagione.

Di seguito, quanto svelato da Fabrizio Romano a tal proposito:

“Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il talento dell’Empoli Luca Marianucci per la prossima stagione. Il difensore centrale italiano nato nel 2004 ha accettato di firmare un contratto quinquennale con il Napoli. Ora, si è in attesa di procedere con gli adempimenti formali per concludere l’accordo”.

Chi è Luca Marianucci, il giocatore vicino al Napoli

Luca Marianucci è vicino al Napoli: questo è quanto si evince dall’ultim’ora lanciato da Fabrizio Romano, che si sbilancia su quello che sembra essere uno dei primi colpi per la prossima stagione.

Classe 2004, il centrale nativo di Livorno, scuola Inter, ha totalizzato in questa stagione già ben 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Seppur non titolare, il calciatore ha avuto modo di mettersi in mostra, così come dimostrato anche dai due assist in Coppa e al rigore decisivo trasformato in occasione dell’ultima sfida della competizione in questione, con l’Empoli che ha eliminato la Juve in modo clamoroso e inatteso.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 20:18 by Francesco Fildi