Napoli, Lukaku incisivo grazie ad una mossa di Conte: la sentenza non lascia dubbi

Per il Napoli di Conte e per lo stesso Lukaku bisogna registrare una sentenza netta

Dopo quasi quaranta giorgi, di fatto, il Napoli è tornato finalmente al successo. Domenica scorsa, infatti, i partenopei hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina di Raffaele Palladino con il risultato finale di 2-1.

Il match è stato sbloccato da Romelu Lukaku nel corso della prima frazione di gara. Quando segna il belga, di fatto, è molto probabile che il Napoli vinca. Proprio sull’incisività dell’ex Inter bisogna registrare una sentenza da parte di un ex giocatore azzurro.

Napoli, Iezzo è netto su Lukaku: “Raspadori aiuta tantissimo il belga”

Gennaro Iezzo, nel corso di ‘Terzo Tempo Napoli in onda su Televomero’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“L’inserimento in campo di Raspadori penso che abbia inciso positivamente sulle prestazioni di Lukaku. Il belga, infatti, è ora più libero dalla doppia marcatura, permettendogli così di aprire spazi per i suo compagni. In questo modo, dunque, l’ex Inter riesce a esprimersi anche nel suo modo migliore”.

L’ex portiere partenopeo ha poi concluso il suo intervento:

“Grandi prestazioni da parte del Napoli? Secondo me, parte tutto dalla posizione di Raspadori. Quest’ultimo, infatti, apre spazio per le mezzali e aiuta Lukaku. Quasi tutti guardano il lavoro di un attaccante solo tramite i gol che riesce a realizzare, ma bisogna osservare anche cosa fa per gli altri. Il belga, di fatto, è straordinario in questo. guarda l’attaccante per i gol che fa, ma si vede anche guardare per ciò che crea per gli altri. Lukaku è un giocatore straordinario”.

Napoli, Lukaku e Raspadori possono rappresentare una svolta per Conte

L’analisi di Iezzo su Lukaku e sull’aiuto che gli arriva da Raspadori nel sistema di gioco del Napoli, di fatto, evidenza il lavoro ‘nascosto’ di un attaccante, ovvero quello che si riferisce al cosiddetto ‘lavoro per la squadra’. Il belga, con la sua fisicità e capacità di attrarre le marcature avversarie, crea spazi anche per i suoi compagni.

L’inserimento di Raspadori dà a Lukaku una maggiore libertà di movimento, permettendo così alle mezzali di inserirsi con più efficacia negli spazi aperti. L’ex calciatore dell’Inter, quindi, si conferma un elemento cruciale per il Napoli e non solo come finalizzatore, ma anche come uomo-squadra.

Questa vittoria contro la Fiorentina, dunque, potrebbe rappresentare una svolta per la squadra di Antonio Conte dopo un periodo di difficoltà. Lukaku e Raspadori potrebbe essere una chiave per ritrovare continuità nei risultati.

