Conte recupera un infortunato per Venezia-Napoli: come stanno Anguissa, Mazzocchi e Neres

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato, Antonio Conte recupera una pedina in vista della trasferta contro il Venezia: ecco come stanno gli infortunati

Il Napoli è stato costretto a cambiare pelle nel corso delle ultime settimane, in un momento di profonda difficoltà. La formazione azzurra si è vista perdere prima Kvaratskhelia, e ha risposto benissimo sul campo. Poi sono venuti meno in sequenza Olivera, Spinazzola, Neres e persino Mazzocchi, che in alcune gare ha giocato a sinistra per ovvia emergenza.

Una maledizione ha colpito Conte. Ma l’allenatore, come spesso ha ripetuto in questi giorni, ha fatto di necessità le proprie virtù. Il Napoli ha riscoperto il 3-5-2 e dopo l’infortunio di Anguissa, fermato da un problema al soleo, ha puntato sul doppio play con Gilmour e Lobotka contemporaneamente in campo.

Venezia-Napoli, ecco chi si rivede

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in vista della trasferta di domenica 16 marzo a Venezia, rientrerà Pasquale Mazzocchi tra i convocati. Il giocatore ha da poco cambiato agente, passando alla scuderia dell’avvocato Marco Sommella, già agente di Ciro Immobile e altri calciatori di Serie A.

Mazzocchi si è fermato a metà febbraio per un infortunio al soleo della gamba destra. Dopo 3 settimane di stop, potrà tornare ad allenarsi in gruppo e sarà finalmente convocato per il match della 29a giornata di Serie A.

Anche David Neres sta rincorrendo la guarigione. Il brasiliano si è fermato nella prima metà di febbraio per un problema più serio dei compagni, ma solo in questa settimana si capirà se potrà fare qualche allenamento in gruppo o dovrà proseguire una preparazione in solitaria. Ad ogni modo, Conte non forzerà la mano. Se Neres non dovesse essere pronto al 100%, sarà tutto rimandato al post-sosta, quando il Napoli dovrà giocare in casa contro il Milan.

Come sta Anguissa

Come altri compagni di squadra, anche Frank Anguissa è stato colpito da un problema al soleo. Un’incredibile casualità. Il camerunense dovrebbe tornare a disposizione solo dopo la sosta. Anche in questo caso, come per Neres, Conte non vuole avere fretta. Al momento, nonostante Anguissa sia un validissimo titolare, la formazione partenopea ha trovato un equilibrio con il duo Gilmour-Lobotka. E Billing dalla panchina sta dando garanzie.

Il limite e la forza di questo gruppo è proprio la panchina. Rispetto alle pretendenti al titolo come Atalanta e Inter, le riserve potrebbero sembrare sulla carta meno pronte per il tricolore. E invece, grazie alla compattezza, all’unione che si è creata nello spogliatoio, proprio le seconde linee stanno aiutando il Napoli a mantenere ridotto all’osso il distacco dalla squadra di Inzaghi.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 08:36 by Leonardo Zullo