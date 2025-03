Futuro Osimhen, c’è l’annuncio: decisione presa

Annuncio importante che riguarda Victor James Osimhen, il calciatore del Napoli ma attualmente in forza al Galatasaray.

Victor Osimhen sta facendo davvero benissimo con il Galatasaray. L’unica pecca di questa sua stagione rimane l’uscita dall’Europa League dove lui ha comunque inciso in positivo ma non è bastato. Il nigeriano fa sempre parlare di sé in positivo.

Oggi si torna a parlare, in un certo senso, di futuro. Di conseguenza si rimette in ballo l’argomento Napoli, anche non volendo. Osimhen ha scelto per il suo futuro, deciso anche quando lo rivelerà.

“Osimhen non parlerà del futuro fino a fine stagione”, l’annuncio

Secondo quanto riferisce Buchi Laba, giornalista nigeriano e grande amico di Osimhen che sul social X ha commentato le voci circa un suo trasferimento a fine stagione, già a gennaio il giocatore nigeriano avrebbe detto a tutti i club interessati la sua intenzione di restare al

Galatasaray fino a fine stagione.

Buchi Laba, dunque, ha smentito tutti i rumors delle ultime settimane circolate sull’ex giocatore del Napoli:

“Osimhen non discuterà nessun trasferimento fino alla fine della stagione. Victor è concentrato sull’ottenere la quinta stella con la maglia del Galatasaray”.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 23:49 by William Scuotto