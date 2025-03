Lo Monaco: “Atalanta-Inter, ecco cosa serve al Napoli”

Tre squadre per un finale di stagione infuocato, il dirigente sportivo non ha dubbi: gli azzurri dovranno tifare per un risultato preciso.

Si prospetta un finale di stagione complesso per il Napoli. Dieci partite al termine del campionato con l’obiettivo di sorpassare l’Inter e puntare a qualcosa di grande. Pietro Lo Monaco, ex calciatore ora dirigente sportivo, ha commentato il finale di stagione ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“La cosa positiva è l’aver constatato che il Napoli può contare anche su Billing e Gilmour, evidentemente ora la rosa è più competitiva. Poi il calendario se parliamo di prestazioni anche quella del primo tempo di Como non mi era affatto dispiaciuta. Il Napoli ha mantenuto un trend di un certo livello, nonostante infortuni e un mercato non straordinario la squadra è lì, a contendere lo scudetto all’Inter ed all’Atalanta”, ha commentato Lo Monaco.

Secondo Pietro Lo Monaco c’è un risultato, in particolare, nel quale sperare in vista di Atalanta-Inter, match in programma per domenica alle 20.45

“Se il Napoli dovesse vincere a Venezia converrebbe il pareggio tra Atalanta ed Inter, anche se credo che non sia una gara da X, piuttosto da tripla, le squadre di Gasperini hanno sempre un’accelerata a marzo, come del resto anche il Napoli mi dà grande fiducia”, ha continuato il dirigente sportivo.

Lo Monaco non ha dubbi, la caratteristica principale di Conte

Infine un commento su alcuni aspetti tecnici del Napoli di Antonio Conte, cresciuto nelle ultime partite insieme a tutta la squadra sotto le sue indicazioni.

“Il doppio play? Il Napoli ha un allenatore bravo, importante, duttile, e un organico che si è adattato rispondendo alle sue sollecitazioni. Si è partiti con il 3-4-3 con Kvaratskhelia, poi si è messo con il 4-3-3 sempre con il georgiano e Politano, a gennaio non avendo più esterni d’attacco a sinistra ha attaccato con le due mezz’ali, costringendo la Fiorentina a seguire McTominay a uomo per tutta la partita”, il commento del dirigente sportivo.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 18:37 by Giorgio D’Andrea