Lutto nel giornalismo, è scomparso Maurizio Romano: commentò il Napoli di Maradona per la Rai

Maurizio Romano, noto giornalista ed ex volto della Rai, è scomparso nella giornata di oggi a 86 anni. Storiche le sue telecronache sul Napoli di Maradona

É venuto a mancare all’età di 86 anni Maurizio Romano, noto giornalista che per anni ha lavorato in Rai. Storico volto della rete, per lunghissimi anni è stato tra i protagonisti di 90º minuto. I tifosi del Napoli lo ricorderanno sicuramente per le sue tante cronache nell’epoca di Diego Armando Maradona per il TGR Campania, lo sport Rai e per varie trasmissioni nazionali come La Domenica Sportiva.

Ha diretto anche la rivista Supersport2000, inculcando la passione per il giornalismo anche a sua figlia Emanuela. A soli 5 giorni dalla scomparsa di un altro grandissimo, come Bruno Pizzul, ci lascia dunque anche un altro volto storico del giornalismo italiano. I due, condividevano la stessa età e la stessa grande passione. Hanno saputo raccontare il calcio in anni d’oro per il nostro campionato e non solo. Anche la redazione di SpazioNapoli si stringe intorno alla famiglia di Romano per la sua scomparsa nella giornata odierna.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 19:47 by Claudio Mancini