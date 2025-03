Napoli, Buongiorno emoziona: l’ha detto davvero

Il Napoli giocherà domenica contro il Venezia, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Buongiorno.

Il Napoli di Antonio Conte è tornato finalmente al successo. Dopo il pari nello scontro diretto contro l’Inter, infatti, la squadra partenopea ha battuto domenica scorsa la Fiorentina di Raffaele Palladino con il risultato di 2-1.

A sbloccare il risultato contro i viola è stato Romelu Lukaku. Giacomo Raspadori, invece, ha poi raddoppiato, anche se il team toscano ha fatto tremare i tifosi azzurri con il gol di Gudmundsson. Tra i protagonisti assoluti della sfida contro la Fiorentina bisogna sicuramente inserire Alessandro Buongiorno. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Napoli, Buongiorno: “Anema e Core? Mi ha fatto battere il cuore”

Il difensore azzurro, in un’intervista che sarà pubblicata integralmente nell’edizione domani del ‘Mattino’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Cosa posso dire sui nostri tifosi? La loro passione ed il loro sostegno formano il connubio perfetto, formano tutti pezzi di un unico ingranaggio. Il tutto deve funzionare in maniera ottimale. Coreografia del Maradona di domenica scorsa? L’ho rivista ed il cuore ha battuto fortemente. Questo è stato solo l’ennesimo esempio dell’amore dei tifosi del Napoli, cosa che avverto sin dal primo giorno”.

Alessandro Buongiorno ha poi continuato il suo intervento:

“Cerco di dare sempre tutto per la maglia. Mettiamo tutto noi stessi ogni giorno”.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 23:37 by William Scuotto