Boom Napoli, la notizia è una manna: gioia Conte

Arrivano ottime notizie in casa Napoli: per Conte ora la strada sembra essere sempre più in discesa

Il Napoli continua a prepararsi in vista della prossima sfida di campionato. Domenica gli uomini di Conte saranno impegnati nella gara in trasferta contro il Venezia. Un match da non sottovalutare, con la squadra ligure che, nonostante l’attuale posizione in classifica, è riuscita a mettere in difficoltà varie big. Servirà una vittoria per mantenere ancora viva la lotta scudetto e non allontanarsi dall’Inter capolista. Intanto da Castel Volturno arriva una notizia importantissima per Antonio Conte.

Neres si allena in gruppo: sarà disponibile col Venezia

L’esterno brasiliano ha partecipato all’allenamento odierno, tornando così a disposizione di mister Conte. In dubbio la sua partenza dal primo minuto.

Come riportato dall’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini, stamani David Neres si è allenato con tutto il gruppo, dopo aver recuperato dal risentimento muscolare sofferto nelle scorse settimane. Praticamente certa, dunque, la sua presenza per la prossima gara col Venezia.

Resta solo da capire se Antonio Conte vorrà schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Molto probabilmente il tecnico azzurro non correrà il rischio di una ricaduta, optando così per il tandem d’attacco Lukaku-Raspadori dal primo minuto.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 20:55 by William Scuotto