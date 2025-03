Meret, due grandi novità sulla firma del rinnovo

Il futuro di Alex Meret è tutto nelle sue mani e in quelle della società azzurra: il portiere del Napoli ha già preso una posizione chiara

Sto bene, non vedo problemi. Così Alex Meret ha chiuso ad ogni tipo di interpretazione legata al suo futuro nel post partita di Napoli-Fiorentina in sala stampa. Il portiere friulano da sempre innamorato della città partenopea, è cresciuto e ha anche posto le sue radici sulle pendici del Vesuvio. Una scelta di vita. Ma è nel pieno della sua carriera e deve chiaramente fare valutazioni.

L’idea principale di Alex Meret e dei suoi agenti è quella di restare al Napoli. Qui è diventato titolare, convocato fisso in Nazionale e nonostante le tante critiche subite in questi anni è sempre riuscito ad isolarsi. Col tempo, grazie allo Scudetto vinto da protagonista e grazie a quest’ottima stagione, sta raggiungendo livelli da top player in Serie A. Non sarebbe follia dire che Meret sia il portiere italiano più forte del campionato.

Meret in scadenza: senza rinnovo, via a zero

Il contratto del portiere titolare azzurro è entrato in scadenza. A giugno 2025 terminerebbe l’esperienza a Napoli. Ma le parti sono a lavoro da mesi per trovare una soluzione e prolungare. Il Napoli, ovviamente, non ha intenzione di perdere a parametro zero un giocatore come Meret, che andrebbe a rinforzare qualsiasi altra squadra avversaria del campionato italiano.

Già dall’estate scorsa, c’è stato un momento – seppur breve – che Alex sembrava esser stato messo in discussione. Pronti, via, a stagione iniziata ha mostrato di che pasta sia fatto, allontanando qualsiasi tipo di ipotesi su un possibile trasferimento. E soprattutto, ha chiarito le idee a Conte sulla gerarchia dei portieri titolari: Meret il primo, Caprile il secondo. Motivo per il quale poi l’ex Bari è stato ceduto al Cagliari sottoforma di prestito con diritto di riscatto.

Rinnovo Meret: l’incontro durante la sosta

Stando a quanto afferma sul quotidiano odierno il Corriere del Mezzogiorno, tra le diverse situazioni da risolvere della rosa e dello staff tecnico azzurro, la priorità del Napoli è il rinnovo di Alex Meret, poiché tra pochi mesi rischierebbe di diventare svincolato.

In programma è previsto un incontro tra l’entourage del calciatore friulano e la dirigenza partenopea, in particolare durante la sosta per gli impegni della Nazionale. E Meret ovviamente sarà in ritiro a Coverciano con Spalletti e i suoi compagni.

Inoltre, il Corriere del Mezzogiorno sottolinea che sul tavolo della trattativa ci sarebbe un contratto da un anno, più l’opzione per un’altra stagione. Termini contrattuali che andranno discussi tra qualche settimana.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 13:04 by Leonardo Zullo