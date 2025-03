Meret, doppio annuncio in conferenza: le parole sullo Scudetto e sul rinnovo

Alex Meret in conferenza stampa ha regalato un doppio annuncio: il primo sullo Scudetto, il secondo sul rinnovo del suo contratto.

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina, mantenendosi così a -1 dall’Inter in questa accesa lotta per la vittoria dello Scudetto. Ha commentato questa partita e in generale il momento della squadra in conferenza stampa il portiere azzurro Alex Meret.

Meret è parito con un elogio alla prestazione della squadra, un’ulteriore conferma dopo l’ottima prova contro l’Inter:

“C’era voglia di continuare dopo la prestazione con l’Inter, nel primo tempo abbiamo comandato tanto il gioco. Dobbiamo essere più concreti e cinici, visto che abbiamo segnato poco rispetto alle occasioni create. Nel finale potevamo gestire meglio la palla, era una partita tranquilla che stavamo comandando ed abbiamo rischiato un po’ troppo. Ci teniamo quanto di buono fatto, ripartire da lì ed essere più bravi e cinici”.

Meret da brividi: “Sarebbe folle non crederci”

Sul calo nel secondo tempo, il portiere friulano si è fatto la sua idea:

“Eravamo un po’ stanchi e poco brillanti, ma è normale. Dobbiamo essere più bravi a gestire il pallone con tranquillità: la chiave è cercare di chiuderla prima, se la mantieni con un gol di vantaggio alla fine ti riduci a giocartela nel finale”.

Stupende poi le parole per i tifosi:

“I tifosi sono importantissimi per noi, lo percepiamo e nelle ultime due casalinghe si sono fatti sentire tantissimo. Mancano dieci finali e vogliamo affrontarle con l’entusiasmo nostro e loro. Vogliamo regalare ancora tante gioie”.

Sullo Scudetto, arriva un chiaro messaggio a tutta la città:

“Siamo li in alto e lo sappiamo tutti, vogliamo rimanerci. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter arrivare davanti a tutti. Dovranno essere dieci finali e poi si vedrà, non dobbiamo far mancare spirito di sacrificio, è ciò che ci ha portato a fare questo campionato. Se ci mettiamo ancora di più, ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Meret chiarisce sul rinnovo

Ultima domanda sulla delicata situazione del suo rinnovo, al momento ancora bloccato. Il suo contratto scade quest’estate e al momento la firma per il suo prolungamento non sembra imminente:

“A Napoli sono da tanti anni, non vedo nessun problema per il futuro e giocare partite così è un grande orgoglio. Non vedo problemi”.

Il giocatore ha quindi confermato, di fatto, l’ottimismo già filtrato nelle scorse settimane dal suo agente Federico Pastorello. Finché non arriverà l’agognata firma, però, non ci potrà essere una certezza assoluta sulla sua permanenza.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 19:39 by Felice Leopoldo Luongo