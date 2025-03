Infortunio o allarme rientrato? La verità sulle condizioni di McTominay: tifosi in ansia!

Sono minuti molto concitati in casa Napoli. Antonio Conte potrebbe aver perso una pedina principale in mezzo al campo: Scott McTominay.

In casa Napoli è tornato il sereno dopo le ultime prestazioni deludenti. Il mese di febbraio è stato molto complesso per gli azzurri, ai quali mancava la vittoria da ben cinque partite. Il tabù è stato però sfatato grazie all’ottima prova fornita contro la Fiorentina poi battuta per 2-1. Al tempo stesso, però, Antonio Conte potrebbe fare i conti con una notizia non troppo positiva. Infatti, Scott McTominay è uscito anzitempo dal campo per un presunto problema muscolare.

Conte rassicura i tifosi: svelate le condizioni di McTominay

Il Napoli vince e convince contro la Fiorentina, ma potrebbero non esserci solo notizie positive. La prestazione fornita contro i toscani è stata importantissima, ma al tempo stesso un possibile infortunio potrebbe rovinare tutto. Al centro del discorso c’è Scott McTominay, ormai pedina intoccabile nello scacchiere di Antonio Conte.

In realtà, però, l’apprensione del tecnico è molto alta proprio a causa delle condizioni dello scozzese. Quest’ultimo, è uscito anzitempo dal campo per un probabile problema muscolare. Stamane, come riportato da “Il Mattino” Antonio Conte sarebbe molto tranquillo in merito a tale situazione. Infatti, lo scopo della sostituzione potrebbe esser stato solo precauzionale viste le condizioni fisiche non al massimo dell’ex Manchester United.

Si tratta, quindi, di una notizia molto importante per i tifosi del Napoli. Quest’ultimo, assieme al proprio tecnico possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, ad oggi è scongiurato un possibile infortunio di Scott McTominay, ormai inamovibile nello scacchiere tattico partenopeo.

McTominay “intoccabile” in casa Napoli: i suoi numeri

L’impatto di Scott McTominay con il mondo Napoli e in modo particolare con la Serie A è stato senza dubbio devastante. Le qualità dello scozzese erano già note agli occhi di tutti, ma il passaggio in Italia gli ha permesso di raggiungere lo step successivo.

Il merito, in parte, è anche di Antonio Conte che è riuscito a valorizzare il calciatore anche in fase offensiva. Non a caso, le presenze collezionate dal classe 1996 sono 25 condite da ben 6 gol e 4 assist. Si tratta, ovviamente, di numeri molto importanti che sottolineano ancor più le qualità del giocatore.

Naturalmente, in vista delle prossime partite sarà importante “monitorare” le condizioni del giocatore, il quale però avrebbe accusato solo un po’ di stanchezza negli ultimi minuti della sfida contro la Fiorentina. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 11:05 by Giuseppe Ferrara