L’offerta monstre avvicina Osimhen all’addio definitivo: svelato anche il possibile erede

Victor Osimhen e un futuro tutto da scrivere in vista della prossima sessione di mercato: offerta davvero importante per la SSC Napoli, per cui arrivano novità anche sul possibile futuro sostituto del nigeriano.

In attesa di capire come si chiuderà questa stagione, con le prossime dieci partite che designeranno in via definitiva la lotta per lo Scudetto, con il Napoli fortemente coinvolto con Inter e Atalanta, sono già partite le prime riflessione in casa azzurra in merito alla prossima estate. La sessione di mercato estiva sarà uno snodo cruciale per il progetto firmato Antonio Conte, che più volte ha fatto capire che, in prospettiva futura, la rosa va rinforzata concretamente.

In primis, bisognerà capire come il club del presidente Aurelio De Laurentiis andrà a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, la cui casella lasciata vuota a gennaio è stata momentaneamente occupata da Noah Okafor (arrivato in prestito dal Milan, ndr). Dando per assodato che gli azzurri non procederanno al riscatto, i medesimi sono chiamati a un investimento certamente non banale per l’attacco. Il budget potrebbe essere ulteriormente reso corposo dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen (ora in prestito al Galatarasay). A tal riguardo, arrivano novità dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato, Radio Kiss Kiss Napoli: “Proposta United per Osimhen”

Il Manchester United è una delle squadre fortemente interessate all’attaccante di proprietà della SSC Napoli, ora in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione in corso, Victor Osimhen.

Di seguito, quanto affermato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal:

“Sembrerebbe che oggi il Manchester United voglia Osimhen per la prossima stagione e potrebbero proporre Hojlund più 40 milioni di euro”.

Ultime mercato Napoli, Hojlund può entrare nel mirino: c’è anche il via libera

L’ex Atalanta Rasmus Hojlund potrebbe entrare nel mirino della SSC Napoli, nel caso in cui si riuscisse a piazzare definitivamente altrove il cartellino di Victor Osimhen.

Nelle scorse ore, è arrivato un indizio significativo circa la volontà del Manchester United di liberarsene, eventualmente (clicca qui per i dettagli). La vecchia conoscenza del campionato di Serie A, dunque, potrebbe concretamente essere valutato dal direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, chiamato a un lavoro importante nella prossima estate, anche per dare le dovute garanzie ad Antonio Conte.

