Champions, l’Inter risponde presente: eliminato il Feyenoord

L’Inter di Simone Inzaghi ha appena eliminato il Feyenoord, conquistando così il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno appena eliminato gli olandesi del Feyenoord di Robin van Persie.

Dopo lo 0-2 rimediato una settimana fa in Olanda, dunque, l’Inter ha vinto anche il match di ritorno contro la squadra olandese. Questa sera, infatti, la ‘Beneamata’ ha sconfitto 2-1 il Feyenoord.

L’Inter vince anche il match di ritorno contro il Feyenoord: ora il quarto di finale contro il Bayern Monaco

I nerazzurri, di fatto, hanno subito messo in discesa il match, visto che sono passati in vantaggio all’8′ minuto con Marcus Thuram (autentico mattatore della serata). La squadra ospite, di fatto, ha un sussulto a fine primo tempo con il rigore realizzato da Moder a fine primo tempo, ma l’Inter comunque riesce a non soffrire nel secondo tempo.

Anzi, la squadra di Simone Inzaghi ripassa di nuovo in vantaggio con il penalty siglato da Calhanoglu. L’Inter, quindi, ai quarti di finale incontrerà il Bayern Monaco, il quale ha eliminato il Bayer Leverkusen.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 23:06 by William Scuotto