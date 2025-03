Inter, che mazzata con il Feyenoord: Inzaghi incredulo

L’Inter sta giocando in questi minuti con il Feyenoord, ma prima del match Simone Inzaghi ha ricevuto una brutta notizia.

Dopo aver vinto a fatica contro il Monza, di fatto, l’Inter sta giocando in questi minuti l’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri sono passati in vantaggio con Marcus Thuram all’8′, ma poi il team olandese ha pareggiato con il polacco Moder su calcio di rigore.

Con questo risultato, vista la vittoria di una settimana fa per 0-2 in Olanda, l’Inter comunque staccherebbe il pass verso i quarti di finale. Tuttavia, proprio prima del match di questa sera contro il Feyenoord, per Simone Inzaghi bisogna registrare una brutta mazzata.

Inter, infortunio muscolare per de Vrij prima del match contro il Feyenoord

De Vrij, infatti, ha subito un infortunio muscolare mentre si riscaldava in vista del match. Al suo posto, dunque, il tecnico nerazzurro è stato costretto a schierare Francesco Acerbi.

Nelle prossime ore, quindi, sapremo sicuramente qualcosa di più sulle condizioni di de Vrij. La sua presenza domenica sera con l’Atalanta, però, sembra essere molto difficile. Ricordiamo che l’Inter non sta vivendo un gran momento dal punto di vista della condizione fisica. Basti pensare che Lautaro Martinez è partito dalla panchina questa sera contro il Feyenoord, visto che è affaticato.

