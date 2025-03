È Napoli vs Inter anche sul mercato, duello per la sorpresa della Serie A: richiesta di 30 milioni

Il Napoli entra in duello con l’Inter, e non solo, per una delle sorprese del campionato di Serie A: scontro che si preannuncia infuocato in vista della prossima sessione di calciomercato.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, entra sempre più nel vivo la sfida Scudetto. Il Napoli è autorizzato a sognare, considerando quella che è la classifica a questo punto della stagione. Gli azzurri dovranno vedersela con Inter e Atalanta, che se si scontreranno faccia a faccia nel duello in programma nella prossima giornata del campionato di Serie A. In attesa di capire se i bergamaschi riusciranno, effettivamente, a tenere certi ritmi fino alla fine, la squadra più accreditata sembra essere per l’appunto l’Inter, anche se quest’ultima è apparsa un po’ in difficoltà nell’ultimo periodo.

Questi sono i fattori che portano al Napoli a crederci realmente nella vittoria del campionato, così come ammesso dallo stesso Antonio Conte nelle sue ultime uscite. Tale scontro, inoltre, potrebbe protrarsi anche sul mercato, con la prossima sessione che si preannuncia già molto importante per la compagine partenopea. A più riprese, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha fatto intendere, nemmeno tanto velatamente, che la rosa andrà rinforzata in vista del ritorno nelle Coppe Europee. E non è escluso che determinati obiettivi possano essere in comune tra le squadre che ora, sul campo, si contendono la vittoria del campionato di Serie A.

Calciomercato Napoli, azzurri su De Winter: concorrenza di Inter e Roma

Koni De Winter è destinato a diventare uno dei nomi più caldeggiati in vista della prossima sessione di calciomercato, con il Napoli che sembra molto interessato alla questione. A parlarne è il portale tuttomercatoweb.com, che svela il gradimento dei partenopei per il difensore di proprietà del Genoa.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“In Italia oggi sono tre i club maggiormente interessati: da un lato l’Inter campione d’Italia che vede in De Winter il calciatore perfetto per ringiovanire la difesa proprio come vuole la proprietà Okatree, dall’altro Napoli e Roma, società che già a gennaio hanno effettuato sondaggi piuttosto importanti. Ma De Winter è oggi giocatore che fa gola anche all’estero: dal West Ham al Porto, passando per il Manchester United, il Tottenham e due big della Bundesliga come Borussia Dortmund e Bayern Monaco”.

Napoli su De Winter: la richiesta del Genoa per cederlo

L’interesse di molteplici top club per Koni De Winter mette, sicuramente, in posizione di forza il Genoa, che chiede una cifra importante per lasciar partire il difensore finito anche nel mirino della SSC Napoli.

Secondo TMW, la cifra fissata dalla società rossoblù per la sua cessione è pari a trenta milioni di euro. Insomma, una richiesta tutt’altro che banale: il Napoli, così come le altre squadre, sono avvisate.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 16:03 by Francesco Fildi