Dubbio Napoli: con i rientri ritorno al 4-3-3? Cosa trapela sulla scelta di Conte

In casa Napoli si attende il recupero di David Neres, Pasquale Mazzocchi e Frank Zambo Anguissa. Ma cosa farà Antonio Conte non appena i tre giocatori torneranno tutti a disposizione?

A dieci giornate dal termine del campionato di Serie A, in casa Napoli si continua ad ambire allo Scudetto. Certamente, non sarà semplice scalzare la concorrenza dell‘Inter in primis, ma anche della stessa Atalanta, compagine che dopo un periodo un po’ complicato è riuscita a farsi nuovamente molto vicina alla vetta della classifica. Per questo, la lotta a tre per il Tricolore si fa sicuramente aperta a molteplici colpi di scena, motivo per cui i tifosi del Napoli, ora, sono liberi di sognare apertamente.

La squadra azzurra, così come sottolineato dallo stesso Antonio Conte, è riuscita a limitare i danni in un febbraio molto complicato, falcidiato dalle varie assenze che hanno costretto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana a ripiegare sul 3-5-2, soluzione che sembra aver agevolato, in modo particolare, Giacomo Raspadori. Ma cosa succederà dal momento in cui i tre calciatori ora out per infortunio (David Neres, Pasquale Mazzocchi e Frank Zambo Anguissa, ndr) rientreranno a disposizione? Ecco cosa trapela in merito a quella che potrebbe essere la decisione dell’allenatore nativo di Lecce.

Ultime news Napoli calcio, come potrebbe gestire i rientri Antonio Conte

Neres e Mazzocchi vedono il rientro nella sfida contro il Venezia (in programma per domenica, alle ore 12:30), mentre per Anguissa bisognerà aspettare, con ogni probabilità, dopo sosta.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela quella che sembra essere il piano di Conte, anche dal punto di vista del modulo, dal momento in cui i tre torneranno a regime. Di seguito, quanto evidenziato dalla medesima fonte:

“Anche il ritorno di Anguissa darà il via alle riflessioni a centrocampo: Gilmour sta dimostrando di saper dare qualcosa in entrambe le fasi, ha personalità e colpi tirati fuori contro l’Inter e con la Viola, e ciò significa che Conte potrebbe-dovrebbe avere problemi di abbondanza. I migliori. L’impressione è che a Venezia sarà ancora presto per inaugurare i ballottaggi dall’inizio: se recupereranno anche tutti gli infortunati, il ritmo partita è un valore da migliorare nel corso della sosta verso il Milan”.

Appare, dunque, è probabile che non ci sarà immediatamente il passaggio al 4-3-3, anche nel caso in cui Neres e Mazzocchi, così come sembra, dovessero rientrare a disposizione.

Infermeria SSC Napoli: il punto della situazione

Quali sono le condizioni di David Neres, Pasquale Mazzocchi e Frank Zambo Anguissa? Tutto lascia pensare che per il camerunense si aspetterà il rientro dalla sosta, mentre per i primi due crescono le quotazioni per una possibile convocazione.

Fari puntati anche su Scott McTominay (uscito non al meglio nell’ultima partita contro la Fiorentina), anche se le ultime indicazioni non lanciano toni particolarmente allarmanti sulle sue condizioni.